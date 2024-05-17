Ваш гороскоп сьогодні, 17 травня 2021 року, вже тут з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Гороскоп на 17 травня, якщо ваш день народження сьогодні - Ви - знак зодіаку Телець, яким керує планета Венера.

Знаки зодіаку, з якими ви найбільше сумісні, - це Рак, Скорпіон і Риби.

Щоденний гороскоп для знака зодіаку на 17 травня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Пошук компромісу може спрацювати.

Ваш сонячний будинок пристрасті та задоволення, що тягне вас до пошуку власного щастя.

Між вашою сім'єю та домашніми обов'язками існує протидія через те, що ви хочете зробити сьогодні, і того, чого від вас хочуть усі інші.

Можливо, почніть удома, а потім закінчіть день із друзями – так, як вам хотілося б, – і тоді всі будуть щасливі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Не про все легко говорити відкрито, і, можливо, не захочете зараз робити якихось серйозних кроків.

У вас багато справ, і хоча сім'я, як правило, завжди готова допомогти, можливо вам буде корисніше вирішити деякі питання самостійно, перш ніж просити родичів допомогти вам.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Цього тижня у вас можуть виникнути несподівані витрати, і це може завадити вашим планам або накласти деякі обмеження на ваш бюджет.

І це посилює ваш дар балакучості. Використовуй це. Попросіть продовження або угоду, якщо ви думаєте, що ви можете домовитися про це.

Рак (21 червня – 22 липня)

Зосередьтеся на особистих питаннях. Подбайте про свій бюджет, підготовку податків та фінансове планування. Найкраще ви працюватимете самостійно, а політ поодинці допоможе вам у всьому розібратися.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Тиск з боку однолітків реальний, але вдавати, поки ви його не досягнете, не спрацює.

Робити те, що не відповідає вашим мріям, особистим переконанням та цілям, для вас практично неможливо.

Потрібна крайня сміливість, а збереження вірності собі змінює все на краще.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ваші друзі приходять із гарного місця, коли вони закликають вас «побачити світло» у ситуації, яку, на вашу думку, неправильно оцінюють.

Але хороша новина в тому, що ваші друзі прощають, і як тільки ваша чесність стане відкритою, ви отримаєте багато кохання та підтримки, які допоможуть вам повернутися туди, де вам потрібно бути.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ви головна людина, яка відповідає за вашу особисту репутацію, і якісні відносини є пріоритетом.

Не вибирайте із простору самотності. Прагніть якісної взаємодії і шукайте людей, які захищають вас і не стають щасливішими, коли ви цього не робите.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ви старанно працюєте, щоб зайняти своє місце у цьому світі, і часом утомливо поєднувати стільки обов'язків одночасно.

Вам потрібне плече, на яке можна спертися, і хтось, хто прислухається та вислухає. Наберіть рятувальний круг.

Не залишайся тихо нещасним. Поділіться тим, що відбувається з другом, який зможе розсмішити вас і підняти настрій, коли вам погано.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ви щедрі, але іноді перестараєтеся. Вам може бути складно знайти баланс між тим, щоб дозволити іншим мати все, чим ви готові поділитися, та необхідністю заощадити час, ресурси та гроші для себе.

Настав час прислухатися до власної поради щодо встановлення кордонів.

Що б ви сказали другові на вашому місці? Запитайте себе, чому вам так важко робити те, що ви проповідуєте.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Це нормально, коли парам важко вирішувати фінансові питання.

У вас є свої ідеали та звички, пов'язані з грошима, а у вашого партнера – свої.

Важливо навчитися поєднувати те, що у вас є, щоб ви приносили взаємну вигоду і будувати спільне майбутнє, може бути непросто.

Не здавайтесь лише тому, що це складно. Щоб знайти те, що працює, потрібно більше часу.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

І хоча у вас так багато справ, цей день був створений для того, щоб сталося щось особливе, щоб ви могли провести час зі своїм партнером. Ідіть ва-банк. Досліджуйте свою найглибшу фантазію.

З'їздіть на пляж і прогуляйтеся піском або сплануйте пікнік, слухаючи джаз і повільні танці після настання темряви.

Суть у тому, що ви командуєте вдень, а не дозволяєте йому випереджати вас – робіть те, чого хоче ваше серце.

Риби (19 лютого – 20 березня)

На вас чиниться тиск, ви повинні поступитися вимогам інших, але ви знаєте, що життя занадто коротке, щоб робити те, що хочуть інші люди (увесь час), особливо якщо це призведе до відставання в інших сферах вашого життя. .

Налаштуйтеся на частину цього місяця рішуче, щоб бути готовими до літа.

Сказати «ні» непросто, але потрібно. Можливо, вам не хочеться говорити «ні», але заради вашого майбутнього це необхідно.

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