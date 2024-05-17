На краще чи гірше, кожен знак зодіаку по-різному реагує на негаразди та конфлікти.

Розуміння найсильніших знаків зодіаку в бою та астрологічних знаків, з якими ви ніколи не захочете зв'язуватися, може допомогти вам дізнатися, як до них підійти.

Найгірші знаки зодіаку, з якими доведеться боротися:

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада).

Звичайно, на перше місце виходить знак Скорпіона, як знак, з яким категорично не хочеться вступати в бійку.

Справа не в тому, що вони найагресивніші із знаків (зазвичай це Лев), а швидше їм дуже важко відпустити речі, як тільки вони сталися. Якщо ви посваритеся зі Скорпіоном, вони про це не забудуть, навіть якщо здається, що знову поводяться як завжди.

Скорпіони не наймстивіші, але вони найпохмуріші і найчутливіші, коли відчувають, що їх критикують чи несправедливо засуджують. Вам слід боятися не сили гніву Скорпіона, а його довговічності. На їхню думку, ваші суперечки триватимуть роками.

Лев (23 липня – 22 серпня).

Лев – знак Вогню, який прийде за вами у бою. Якщо ви образите або нападете на них або на когось, хто їм дорогий, вони будуть найжорстокішими у відповідь.

Лев — шалений захисник, і йому не подобається відчуття загрози чи перешкод.

Хоча Лев не буде таїти образу так, як Скорпіон, він буде найжорстокішим з усіх, і ваші почуття обов'язково постраждають більше, ніж будь-хто інший з Левом.

Телець (20 квітня – 20 травня).

Коли ви вступаєте у суперечку з Тельцем, ви також вступаєте у суперечку з усіма, кого він знає та любить.

Тільці - дуже племінні люди, до того ж вони вперті. Це означає, що навіть якщо вони повністю неправі, вони будуть останніми, хто це визнає, що може засмучувати.

Якщо ви змусите їх у поганому настрої, вони стануть одним із найгірших знаків зодіаку, з яким доведеться боротися, тому що їхні слова глибоко поранять вас.

Хоча вони є інтенсивними при загостренні, вони не є найбільш очевидними. У той час як Лев буде дуже відвертий у своїх почуттях, Тельці будуть вдавати, що все гаразд, і це, мабуть, найстрашніша тактика з усіх.

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