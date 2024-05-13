Втрата чи пошкодження військового квитка в Україні може мати серйозні наслідки – за таке порушення передбачено штраф.

У разі втрати військового квитка в Україні особа може бути піддана серйозним штрафам. Для відновлення цього документа необхідно звернутися до відповідних військових органів протягом 6 місяців з моменту втрати.

Інформація про штрафи міститься у статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Втрата або пошкодження військового квитка в Україні може мати серйозні наслідки, оскільки цей документ відображає статус особи як військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, а також визначає його обов'язки та права. Недбале зберігання квитка, що призводить до його втрати чи пошкодження, може призвести до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 510 до 850 гривень, що відповідає 30-50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. При повторному порушенні відповідальність може збільшитися до 850-1700 гривень або від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.

Якщо військовий квиток був втрачений, пошкоджений, вкрадений або знищений через стихійне лихо, а також у випадках зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім'я чи по батькові, необхідно звернутися до військових органів для його відновлення. Процедура відновлення військового квитка регламентується Міністерством оборони України і передбачає оформлення нового документа у визначених випадках.

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