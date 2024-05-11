Існують ефективні поради, які можуть допомогти вам почистити ваш матрац та насолоджуватися приємним перебуванням на ньому.

Якщо ви помітили, що вам матрац забруднився, то вам потрібно негайно його почистити, аби бруд не в'ївся надто глибоко. Ми розповімо детально про цей процес.

Як почистити свій матрац

Зберіть свої запаси

Вам не потрібно багато, щоб почистити свій матрац. Але вам потрібні відповідні матеріали. Це не та ситуація, коли ви можете замінити один запас на щось інше, що валяється.

Ці інгредієнти та інструменти спеціально підібрано для очищення вашого матраца без його пошкодження.

Пилососіть за допомогою насадки для оббивки (або скористайтеся пилососом для килимів)

Пральний порошок

Харчова сода

Серветки для чищення

Холодна вода

Перекис (якщо є плями крові)

Зніміть постільну білизну

Щоб почистити матрац, потрібно щоб на ньому не було нічого зайвого. Приберіть усе зі свого ліжка і розстеліть матрац. Сюди входять ковдри, простирадла, наволочки, чохли для матраців тощо. Киньте все в пральну машину для очищення, поки ви займатиметеся матрацом. Крім того, постільну білизну слід прати в гарячій воді, щоб позбутися будь-яких пилових кліщів, які ховаються навколо.

Вакуум Геть!

Тепер найцікавіше. Візьміть пилосос, вставте насадку для оббивки в паличку та накрийте кожен квадратний дюйм вашого матраца. Це стосується всіх сторін і швів. Якщо вам важко дістатися до будь-якої ділянки, скористайтеся насадкою для щілин, щоб всмоктати стійкий пил або бруд.

Очищення місця (якщо необхідно)

Якщо ви помітили будь-які плями, зараз саме час почистити матрац від них. Тип матраца та тип плями визначатимуть спосіб чищення, тому обов’язково прочитайте рекомендації виробника (якщо такі знайдете).

Посипати содою

Після того, як ви видалите всі плями, візьміть харчову соду та посипте нею матрац, як чарівний пил. Дайте йому постояти кілька годин (або навіть ніч, якщо ви підете в подорож). Харчова сода розпадеться та поглине будь-яку вологу чи запах, що залишився.

Вакуум (знову)

Коли ви дозволите харчовій соді зробити свою справу, пропилососіть її. Не поспішайте і попрацюйте над усіма швами, боками та щілинами. Ми хочемо, щоб ваш матрац був свіжим!

Перевернути та повторити

Думали, ви закінчили? Ще не зовсім. Переверніть цей матрац і почистіть інший бік. І якщо виробник вашого матраца все одно рекомендує регулярно перевертати матрац, це вдалий час, щоб тримати нову сторону догори.

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