Існують цікаві способи, які можуть допомогти вам очистити блендер і насолоджуватися його охайністю.

Рано чи пізно вам точно доведеться очистити свій блендер, особливо, якщо ви давно цього не робили. Ми розповімо, як правильно це зробити.

Як очистити блендер при щоденному використанні

Як і у випадку з більшістю проектів прибирання вдома, важливо прибирати по ходу. Якщо ви чистите свій блендер після кожного використання, ви значно полегшите своє життя. Проблема в тому, що більшість людей не бажають цього робити. Але вгадайте що? Це не так складно, як ви думаєте. Нижче ми розповімо вам про точні кроки.

Крок 1. Після використання не залишайте блендер. Це дозволить вмісту застигнути і покритися скоринкою. Замість цього негайно промийте контейнер і кришку теплою/гарячою водою.

Крок 2: Наповніть блендер наполовину теплою водою і трохи миючого засобу.

Крок 3. Використовуйте налаштування «імпульс» блендера, щоб змішувати мильну воду, доки весь вміст не буде змито зі стінок і леза. Це допоможе очистити блендер ретельніше.

Крок 4: Знову промийте та висушіть рушником, обережно тримаючи леза. (Висушування рушником запобігає помутнінню контейнерів через мінеральні відкладення. Якщо ваш блендер каламутний, продовжуйте читати до кінця.)

Як очистити блендер від застряглої їжі

Якщо ви очистите блендер під час роботи, вам не доведеться часто мати справу із застряглою їжею. Але, можливо, ви щойно вперше натрапили на цей посібник із чищення блендера й намагаєтеся відновити огидний, покритий скоринкою блендер до його славних днів, коли його вперше вийняли з упаковки. Не хвилюйтеся – надія ще не втрачена. У вас є варіанти.

Крок 1. Для блендерів із твердою, прилиплою їжею ми почнемо з розпилення засобіві даємо йому постояти 20-30 хвилин. Це допомагає розпушити все і зробити чищення легким вітерцем. Ви можете повторити цей крок, якщо потрібно, але це магія!

Крок 2. Далі зніміть блендер із основи та протріть внутрішню частину, доки не зникнуть усі шматочки. (Ми рекомендуємо скраб-щітку, щоб почистити внутрішню частину, оскільки не дуже легко та безпечно засунути пальці туди, де їх не видно.)

Крок 3: добре промийте та знову змішайте з гарячою водою, щоб переконатися, що все ретельно очищено.

Крок 4: Дайте блендеру постояти до повного висихання.

Крок 5. Для основи блендера почніть з того, що від’єднайте його від розетки. Далі ми використаємо гарячу мильну воду та тканину з мікрофібри, щоб витерти його, включно з серединою з куточками та щілинами. Пам’ятайте, вам потрібна лише крапля мильного засобу!

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