Як виглядає ваш успіх на цьому тижні з 14 по 20 травня, дізнайтеся це в цьому щотижневому гороскопі для Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Ось що астрологи говорять про ваш знак Сонця цього тижня з 14 по 20 травня.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 травня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Настав час побачити речі такими, якими вони є насправді, а не такими, якими вам хотілося б, щоб вони були. Перевірка реальності дозволяє поглянути на ситуацію з боку, особливо коли йдеться про справжні мотиви інших людей та ситуацію на ринку. Ваше майбутнє залежить від дій, вчинених зараз, тому будьте уважні, практичні і не чекайте надто багато ні від кого прямо зараз. У питаннях любові та романтики ви можете відчувати, що саме ви вкладаєте всю роботу у відносини, або ви можете виявити, що хтось не такий правдивий, як ви. Перед тим, як робити щось радикальне, зачекайте, поки не станете абсолютно ясно, що відбувається. Чекайте на незначні затримки у переговорах та юридичних питаннях. Терпіння зараз принесе добрі новини пізніше.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Пориньте в любов і вдячність, яка вас оточує. Ви особливий та коханий за те, ким ви є, і за все, що ви робите для оточуючих. Нове сильне партнерство може виникнути як на роботі, так і в особистому житті. Довгострокові зобов'язання, контракти та облігації, укладені зараз, можуть мати позитивний та довгостроковий ефект. Просто чітко сформулюйте, чого ви хочете, і не чекайте, що люди прочитають ваші думки. Запитайте про те, що вам потрібно, і розвійте всі непорозуміння та сумніви. Тільці у сфері комунікацій, ЗМІ та мистецтва можуть стати популярнішими. Приємний сюрприз підніме настрій.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ви знаходитесь на роздоріжжі. І зараз починається період переоцінки та аналізу. Ухвалене рішення матиме довгострокові наслідки, а якщо воно буде прийнято мудро, то воно обіцяє безпеку та успіх. Не зациклюйтесь на цьому і все буде добре. Ви можете бути посередником між двома протилежними душами. Або розбирати чужий безлад. А в серцевих справах вам, можливо, доведеться обирати між двома однаково добрими партнерами. Зверніться до фінансової консультації з фінансового питання. Нав'язливий занепокоєння йде, або ви почуваєтеся легше після того, як відпустили когось чи щось.

Рак (21 червня – 22 липня)

Можливо вам не хочеться працювати. Або ставитись до життя так серйозно. І це чудове місце. Чекайте на безтурботні моменти, повні сміху. Або така необхідна перерва у повсякденній рутині зцілює ваше серце. Відкрийте свій розум благословенням, які Всесвіт посилає вам. Запрошення або можливість можуть призвести до чудових вражень. У романтичному плані це період, коли самотні люди стають найчарівнішими та найпривабливішими. Найближчими тижнями ви можете залучити чимало однодумців, але зараз, можливо, ви не готові ні до чого серйозного. Сімейна зустріч чи свято приносять щасливі моменти спілкування з людьми.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Бути сміливим. Висловися. Взяти під контроль. Відстоюйте те, у що ви вірите. Покажіть їм, що ви серйозно налаштовані. Зовсім не та фаза, щоб мовчати, карти закликають вас розкрити свою полум'яну сторону. Відмінний тиждень для мобілізації інших, мотивації команди та досягнення певних успіхів у ділових питаннях. Будь-які цілі, поставлені зараз, дозволять вам дотримуватись процесу та гарантувати, що все буде виконано вчасно. Левам, які працюють у сфері виробництва, маркетингу або стартапів, слід очікувати більшої активності та дискусій.

Відносини можуть вимагати від вас виявити ініціативу. А якщо ви одружені, як щодо того, щоб знову розпалити пристрасть, яку ви колись поділяли. Настав час проявити себе, дорогий Лев, але спочатку вислови свою думку і вислови рішуче.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Щось впливає на режим сну. Можливо, ви керуєте чимось на мікрорівні. Або намагаєтеся контролювати ситуацію, яка знаходиться поза вашим контролем. Надмірне обмірковування може призвести до непотрібного занепокоєння. Що б ви не турбувалися, цього не станеться. Гарний тиждень, щоб зняти стрес, зробити паузу та переорієнтуватися. Відмова від старої звички звільнить вас. І навіть у дружніх відносинах ви можете виявити, що дистанціюєтеся від старої компанії чи більше не раді зустрічі. Все гаразд, люба Діво, все змінюється, але спочатку тобі, можливо, доведеться трохи розслабитися.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ви у своїх найкращих проявах, коли робите те, що у вас добре виходить. І цього тижня ви побачите свої здібності, щоб інші могли побачити, наскільки ви ефективні. Зустрічі з людьми похилого віку та важливі контакти виявляються плідними. І ви можете бути зайняті складанням планів майбутнього проекту. Чекайте на напружений тиждень, повний зустрічей, повідомлень та презентацій. Самотні можуть закохатися у когось нового. І можуть бути заплановані зустрічі. Що б ви не робили, не відкладайте на потім, використовуйте енергію для досягнення цілей та просування справи. Грошові справи починають покращуватись, і ви, можливо, плануєте великі витрати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Частина тебе змінюється назавжди. Можливо, саме розмова чи досвід відкривають вашу точку зору, але ви більше не готові погоджуватися на середнє. Якщо ви мріяли про власний бізнес, цього тижня ви визначите свої плани у цьому напрямку. Або ви вирішуєте, що більше не хочете перестрахуватися і йдете на кілька розрахованих ризиків. Сім'ї можуть подумати про переїзд до нового міста чи нового будинку. І якщо ви турбувалися про фінанси, зараз все виглядає набагато краще, ніж ви вважаєте. Якщо ви хочете зберегти або покращити своє здоров'я, просто дотримуйтесь помірності у споживанні алкоголю та їжі.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Якщо ви боролися з проблемою, відповіді нарешті виявляться самі собою. Давню ворожнечу можна розв'язати. Відсутній предмет можна знайти. Або ви просто помиритеся з кимось, хто, як ви знаєте, ніколи не зміниться. Чим більше ви приймаєте деякі речі такими, якими вони є, тим далі ви просунетеся і тим більше спокою знайдете. Літній чоловік може очікувати, що ви слухаєте його без опору. У відносинах найкраще поки що зайняти пасивну роль і зіграти спостерігача. Якщо хтось дійсно хоче, щоб ви були в його житті, він простягне вам руку допомоги. Стережіться алергії. Грошові справи зазнають деяких змін, можливо, вам доведеться закласти до бюджету більше видатків, ніж ви передбачали спочатку.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Вся справа в грошах, люба. І в наступні дні ви, можливо, будете дуже стурбовані цифрами. Здається, ви думаєте про документацію, котирування, переговори або просто реінвестування. А якщо уважно поставитися до деталей, можна досягти багато чого. Ви можете розглянути можливість зміни роботи або діяльності, якщо ви незадоволені своїм поточним фінансами. На внутрішньому фронті,

Карти закликають вас не бути надто власними щодо своїх відносин і навіть своїх речей. Що більше ви віддаєте, то більше ви отримуєте. Невелика самодисципліна має велике значення у питаннях здоров'я та витрат.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Хороша карма завжди винагороджується. Люди знають, яке у тебе добре серце. Позику буде повернуто. Хтось зненацька допомагає вам. Або ви отримуєте похвалу за добре виконану роботу. Просто будьте уважні до того, що ви кажете і як ви це кажете. Імпульсивні рішення можуть мати дорогі наслідки. Розгляньте обидві сторони аргументу з розумом. Ретельно плануйте і за потреби отримайте другу думку. Жінка в сім'ї може дати вам безумовну любов і підтримку, якої ви потребуєте. Хороша фаза, щоб почати все спочатку. Акти благодійності дають благословення на вашому шляху. Хороша фаза починає відновлювати вашу турботу про своє здоров'я.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рівень стресу може бути високим. Ситуація з тестуванням може вплинути на ваш сон. Тримайтеся та робіть все можливе, щоб розслабитись, коли у вас буде час. Ситуація починає покращуватись, коли ми відпускаємо контроль. Хоча у вас може виникнути бажання втекти, у глибині душі ви знаєте, наскільки ви здатні. Деякі проблеми виникають лише в психічній сфері, і до кінця тижня ясність та відстороненість приносять полегшення. Бережіть своїх близьких, вони єдині, хто справді на вашому боці. Побалуйте свою другу половинку чи порадуйте батьків сюрпризом. Здоров'я залишається хорошим, поки ви вживаєте запобіжних заходів.

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