Очистити ванну від бруду та нальоту це доволі складне завдання, яке потребує трохи терпіння та зусиль. Але якщо ви виконаєте ці 7 кроків, то ваша робота дещо полегшиться.

Як очистити ванну від бруду та нальоту

Промити. Швидко промийте ванну гарячою водою, щоб змочити її, а також усунути будь-який явний бруд, промиваючи її в каналізацію. Додайте харчову соду. Рясно посипте харчовою содою всю ванну, включаючи зливну зону та кріплення змішувача, щоб очистити ванну ефективно.

Якщо ваша ванна дуже брудна, замініть харчову соду купленим у магазині засобом для чищення ванн і плитки та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

Мило. Наповніть відро приблизно половиною галону гарячої води та кількома краплями ніжного, але ефективного засобу для миття посуду. Скраб. Використовуючи щітку для чищення або губку (знову ж таки, залежно від того, наскільки брудна ваша ванна), використовуйте суміш мильної води, щоб наповнити ванну губкою (або скрабом!).

Регулярно наповнюйте мильний розчин очисним пристосуванням і не забудьте часто змивати його у відрі під час роботи.

Якщо ваша ванна дуже огидна, ви можете посипати харчову соду прямо на губку або щітку та очистити ванну серйозним засобом. Мильна вода в поєднанні з харчовою содою перетвориться на щось на кшталт липкої пасти і зробить свою магію.

Знову промийте. Ваша ванна виглядає чистішою? Мовляв, набагато чистіше? Добре. Ретельно промийте ванну гарячою водою. Продезінфікувати. Використовуючи або пляшку-розпилювач із розведеним розчином відбілювача своїми руками, або готовий продукт, продезінфікуйте ванну та прилеглі території, щоб позбутися будь-якої повзучої плісняви, плісняви ​​чи бактерій, що залишаються. (Переконайтеся, що ваша ванна кімната добре провітрюється під час цього кроку, відкривши всі вікна та ввімкнувши всі вентилятори!)