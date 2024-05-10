Очистити ванну від бруду та нальоту це доволі складне завдання, яке потребує трохи терпіння та зусиль. Але якщо ви виконаєте ці 7 кроків, то ваша робота дещо полегшиться.
Як очистити ванну від бруду та нальоту
- Промити. Швидко промийте ванну гарячою водою, щоб змочити її, а також усунути будь-який явний бруд, промиваючи її в каналізацію.
- Додайте харчову соду. Рясно посипте харчовою содою всю ванну, включаючи зливну зону та кріплення змішувача, щоб очистити ванну ефективно.
- Якщо ваша ванна дуже брудна, замініть харчову соду купленим у магазині засобом для чищення ванн і плитки та дотримуйтеся вказівок на етикетці.
- Мило. Наповніть відро приблизно половиною галону гарячої води та кількома краплями ніжного, але ефективного засобу для миття посуду.
- Скраб. Використовуючи щітку для чищення або губку (знову ж таки, залежно від того, наскільки брудна ваша ванна), використовуйте суміш мильної води, щоб наповнити ванну губкою (або скрабом!).
- Регулярно наповнюйте мильний розчин очисним пристосуванням і не забудьте часто змивати його у відрі під час роботи.
- Якщо ваша ванна дуже огидна, ви можете посипати харчову соду прямо на губку або щітку та очистити ванну серйозним засобом. Мильна вода в поєднанні з харчовою содою перетвориться на щось на кшталт липкої пасти і зробить свою магію.
- Знову промийте. Ваша ванна виглядає чистішою? Мовляв, набагато чистіше? Добре. Ретельно промийте ванну гарячою водою.
- Продезінфікувати. Використовуючи або пляшку-розпилювач із розведеним розчином відбілювача своїми руками, або готовий продукт, продезінфікуйте ванну та прилеглі території, щоб позбутися будь-якої повзучої плісняви, плісняви чи бактерій, що залишаються. (Переконайтеся, що ваша ванна кімната добре провітрюється під час цього кроку, відкривши всі вікна та ввімкнувши всі вентилятори!)
- Обов’язково дотримуйтесь інструкцій щодо будь-яких миючих засобів, куплених у магазині.
- Засіб для чищення ванної кімнати фактично може запобігти появі цвілі та цвілі на твердих поверхнях протягом приблизно тижня після використання, а також точно усуне залишки мильної піни у вашій ванні.
- Протерти. Коли вам вдалося очистити ванну, протріть чистою сухою ганчіркою по фурнітурі ванни (ми говоримо про кран, злив і ручки), щоб трохи відполірувати їх.
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