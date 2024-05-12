Ви можете вивести з килима запах котячої сечі за допомогою звичайних та простих лайфхаків. Ми розповімо вам про них.

Чищення котячої сечі не дуже інтуїтивно зрозуміле. Насправді це схоже на науковий експеримент. У той час як ви інстинктивно використовуєте теплу або гарячу воду, щоб очистити в основному будь-що інше, використання гарячої води на котячій сечі лише закріпить і посилить сморід. Отже, якщо вам потрібно вивести з килима запах котячої сечі, дотримуйтесь наших інструкцій, наведених нижче.

Визначте джерело запаху. І робіть це швидко! Килими швидко вбирають. Чим довше котяча сеча стоїть там, тим гірше вона буде пахнути – не кажучи вже про те, що коти люблять мочитися в одне й те саме місце.

І робіть це швидко! Килими швидко вбирають. Чим довше котяча сеча стоїть там, тим гірше вона буде пахнути – не кажучи вже про те, що коти люблять мочитися в одне й те саме місце. Використовуйте паперові рушники або стару ганчірку, щоб промокнути пляму холодною водою. Ви захочете ввібрати якомога більше котячої сечі з килима. Якщо у вас під рукою є вологий пилосос із відсмоктуванням, сміливо використовуйте його в холодних умовах. Не тріть килим, це лише змусить кота мочитися більше, втираючи його ще більше (і надовго) в килим. І не використовуйте пароочисник, оскільки тепло від нього може викликати запах котячої сечі.

Ви захочете ввібрати якомога більше котячої сечі з килима. Якщо у вас під рукою є вологий пилосос із відсмоктуванням, сміливо використовуйте його в холодних умовах. Не тріть килим, це лише змусить кота мочитися більше, втираючи його ще більше (і надовго) в килим. І не використовуйте пароочисник, оскільки тепло від нього може викликати запах котячої сечі. Змочіть пляму ензимним очисником. Цей тип миючого засобу використовує спеціальні ферменти для розщеплення стійких плям, і його можна знайти в зоомагазинах або більшості великих роздрібних торговців. Якщо ви не можете цього отримати, зробіть власний засіб для чищення вдома, змішавши (білий або яблучний) оцет і воду в співвідношенні 1:1. Оскільки оцет кислий, він нейтралізує бактерії в котячій сечі і допомагає вивести з килима запах котячої сечі. Залиште розчин на килимі протягом 3-5 хвилин або уважно дотримуйтесь інструкцій на етикетці миючого засобу. Цей крок важливий, тому що коти мають звичку і вважають за краще мочитися в одному місці. Тому обов’язково нейтралізуйте котячу сечу на килимі, щоб допомогти їм забути про це. Промокніть. Вологим рушником (пам’ятайте, холодною водою!) промокніть ензимний засіб для чищення килима.

Вологим рушником (пам’ятайте, холодною водою!) промокніть ензимний засіб для чищення килима. Посипте харчовою содою пляму, дайте їй постояти приблизно годину, перш ніж прибрати її з килима. Це додатково допоможе вивести з килима запах котячої сечіі. Щоб запобігти випадкам, коли кішка сечить у майбутньому, тримайте лоток чистим Щоб у майбутньому уникнути інцидентів, пов’язаних з мочою, обов’язково тримайте лоток чистим. Кошенята ненавидять брудний лоток, і деякі коти більш акуратні, ніж інші. Якщо ваш кіт продовжує пісяти за межами своєї будки без видимих ​​причин (новий вихованець, новий будинок, зміна обстановки, зміна котячого туалету), подумайте про те, щоб відвезти його до ветеринара для перевірки, оскільки це може бути причиною поведінки або здоров’я. Ви маєте подбати про цю проблему не тільки задля того, щоб вам більше не довелося думати про те, як вивести з килима запах котячої сечі, але й задля благополуччя вашого улюбленця.

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