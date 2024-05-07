Почистити килим легко, особливо якщо у вас хороший пилосос і якщо ви знаєте, як правильно це зробити. Ми розповімо вам про прості кроки, які допоможуть.
Як почистити килим за 5 простих кроків
1. Вакуум
- Ви можете почистити килим пилососом. Пилосос всмоктує всі маленькі частинки, які ховаються серед вашого килима, запобігаючи потраплянню бруду на килим або стиранню його волокон.
- Приберіть зі свого шляху величезні меблі, шнури та різний безлад (взуття, собачу лежанку, підлогові подушки, поролоновий валик тощо).
- Не забудьте пограти з усіма різноманітними вакуумними насадками, щоб по-справжньому проникнути в краї килима та під меблі, які були занадто великими або незручними для пересування.
- Пилососьте в обох напрямках, щоб переконатися, що ви дійсно покриваєте всю цю землю.
- Ми віддаємо перевагу пилососу з обертовою щетиною, щоб справді висмоктувати будь-який бруд, що в’ївся.
2. Очистіть і попередньо обробіть плями
- Залежно від типу плями, ви можете використовувати чисту вологу ганчірку, щоб промокнути її (ніколи не тріть пляму, зазвичай це тільки погіршить її!).
- Щоб почистити килим ви можете використати один із таких засобів: содою, оцтом, перекисом водню або миючим засобом для посуду, і вода , як правило, видалить більшість плям і плям. (Докладніше про конкретні типи плям нижче.)
- Завжди завершуйте точкове чищення плями чистою водою, щоб видалити будь-які залишки чистячих засобів, особливо мила.
- Для більш стійких плям можна спробувати розчин солі.
- Налийте трохи соди на пляму, щоб наситити її.
- Насипте трохи солі на пляму, насичену содою. Сіль служить буфером, який запобігає затвердінню плями.
- Дайте розчину солоної соди висохнути приблизно 20 хвилин.
- Зберіть висохлу сіль пилососом.
3. Протріть для дезінфекції
- Змішайте розчин дезінфікуючий засіб з 1 частини білого оцту + 3 частин води.
- Вам потрібно почистити килим щіткою з м’якою щетиною та розчином оцту, щоб продезінфікувати будь-які проблемні ділянки, які можуть бути неприємними чи непривабливими.
- Кислотні властивості оцту допоможуть дезодорувати ваш килим, навіть якщо зараз у вашій вітальні пахне пакетиком чіпсів.
- Витріть оцет чистим сухим рушником.
- Якщо у вас є якісь дуже дивні смердючі шматочки килима, спробуйте посипати неприємні ділянки харчовою содою та дайте їй постояти приблизно 20 хвилин, перш ніж прибрати її пилососом.
4. Очищення парою
- З пароочисниками завжди дотримуйтесь інструкцій.
- Використовуючи гарячу воду та невелику кількість готового миючого засобу на ваш вибір, почніть чистити килим парою, повільно пересуваючи пароочисник вперед і назад.
- Пароочисники виштовхують воду, коли ви штовхаєте їх вперед, і всмоктують її назад, коли ви тягнете їх назад. Важливо рухати пароочисник повільно, щоб він ефективно видаляв якомога більше вологи з килима, щоб запобігти появі цвілі або цвілі.
5. Вакуум (знову!)
- Подумайте ще раз: Ви не закінчите прибирання, доки не зробите ще один останній прохід із пилососом. Крім того, ці лінії на килимі просто дуже задовольняють.
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