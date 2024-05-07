Що робити, якщо телефон не може підключитися до Інтернету: покрокова інструкція

Інтернет вже давно став важливою частиною нашого життя, величезна популярність смартфонів перетворила його на повсякденну необхідність, саме тому відсутність з'єднання з мережею дратує нас і часто стає причиною незручностей чи навіть проблем.