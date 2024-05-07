Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, Ви не можете точно знати, що станеться далі, але це не повинно вас зупиняти, особливо в цей період.

Гороскоп на другий тиждень травня для всіх знаків Зодіаку, цього тижня підійдіть до своїх проблем із інтересом.

Отже, що чекає на вас цього тижня?

Овен

Коли інші люди приходять до вас зі стомленою енергією або намагаються звалити свої проблеми до ваших ніг, найгірше, що ви можете зробити цього тижня, це ігнорувати це. Якщо ви маєте можливість шукати рішення або навіть просто залишати місце для інших, робіть це, поки у вас є енергія. Овен, це нормально – відчувати змішані почуття. Якщо ви відкриті та добрі до своїх кордонів, ви можете встановити очікування, які дозволять кожному задовольнити свої потреби.

Телець

7-го числа у вашому сонячному будинку відносин буде повний місяць, і воно, ймовірно, винесе на поверхню динаміку, яка чекала вашої уваги, незалежно від того, хочете ви мати з нею справу чи ні. Іди туди і зроби свою справу, Телець. Розставте пріоритети в тому, що вам найбільш правильно, а не в тому, що вам найпростіше у ваших зв'язках; правда чекає на тебе.

Близнюки

Цього тижня чекай на деякі складнощі, Зірка-Близнюк. З одного боку, ти ясніше, ніж будь-коли, розумієш, хто ти і на що здатний, і це чудово. З іншого боку, коли справа доходить до наступних кроків та кращих практик, ви заблоковані. Почніть із визнання того, що ваш підхід має бути іншим, тому що ви інший. Крокни в невідоме, що лякає, не відпускаючи себе, любов моя.

Рак

Коли ви зіткнетеся зі своїми демонами та своїми страхами, було б розумно з'ясувати, наскільки тісно вони пов'язані. Те, чого ви найбільше боїтеся, дуже легко може стати тим, чому ви віддаєте найбільше енергії. Будьте терплячі щодо свого прогресу цього тижня; ви дійсно можете змінити свої реакції, сидячи зі своїми реакціями замість того, щоб чіплятися за них. Ти готовий до великого зростання, але він потребує великих змін, і всі вони починаються з тебе.

Лев

Цього тижня підійдіть до своїх проблем із інтересом. Ви знаходитесь в дивному стані, але якщо ви тиснете на себе або інших, ви легко переважите чашу терезів, а це не те, чого ви хочете. Настав час поговорити про свої проблеми, Лео. Замість того, щоб робити припущення або намагатися, навіть із кращих спонукань, примушувати інших, намагайтеся співпрацювати з ними. Намагайтеся брати на себе тільки те, що ви можете зробити здоровим чином, і працювати з іншими, щоб створити умови, в яких кожен зможе процвітати.

Діва

Повільніше, Діво. Якщо ви б'єтеся до того, як зрозумієте свою ситуацію та свої цілі в ній, ви, швидше за все, створите більше проблем, ніж вирішите. Проблеми, з якими ви стикаєтеся, є недружнім нагадуванням про те, як мало у вас контролю. Замість того, щоб намагатися вхопитися за щось, щоб закріпити вас, знайдіть опору у собі. Якщо цього тижня ви збираєтеся пов'язати себе якоюсь справою чи нав'язливим ходом думок, спершу переконайтеся, що вони вказують вам у конструктивному напрямку.

Терези

Є суттєва різниця між добротою та милістю. Фактично іноді перше може здійснюватися за рахунок другого. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що, на вашу думку, вам слід сказати або на тому, чого хочуть інші, подумайте про справжність своїх слів. Набагато краще бути нелюбимим за те, хто ти є, ніж любити за те, чим ти не є. Будьте вірні собі і дозвольте вашим відносинам розвиватися чесно, Терези.

Скорпіон

Повний місяць у вашому знаку буває тільки раз на рік, і коли це трапляється, для вас, Скорпіон, це має велике емоційне значення. Будьте достатньо сильними, щоб чесно поглянути на те, що ви боялися визнати цього тижня. Щоб бути справедливими, речі не обов'язково мають бути симетричними. В ідеалі вони мають бути конструктивними, узгодженими та плідними. Тільки ви можете зламати свої шаблони, і почати потрібно з вашої участі у них. Будь уважним до того, як ти робиш те, що робиш, кохання моє.

Стрілець

Повний місяць у вашому сонячному будинку 7-го числа, швидше за все, викличе всілякі страхи, параноїдальні імпульси та інші неприємні почуття. Те, на чому ви зациклюєтеся, найімовірніше, є відображенням вашої власної психології, а не надійної інтуїції. Цього тижня поставтеся до своїх турбот і навіть до своїх цілей з легкістю. Протистаньте своїм страхам, замість того, щоб намагатися звинувачувати себе чи інших за те, що все так, як є. Спочатку розберись зі своїми почуттями, Стрілець.

Козеріг

Настав час продовжити розмову, Козеріг. Зусилля, спрямовані на те, щоб робити правильно за вашими мірками, додадуть вам більше енергії, ніж сидіння осторонь. Якщо ви страждаєте від занепокоєння або не знаєте, яким зі своїх імпульсів довіряти цього тижня, дозвольте мені спростити для вас: дотримуйтесь істини. Ви знаєте, що вважаєте за правильне, але не обов'язково знаєте, як це зосередити. Почни з простого, визнач, що знаходиться прямо перед тобою, і роби це крок за кроком, мій практичний друже.

Водолій

Якими б хорошими не були ваші ідеї, досконало не можна поспішати, Водолію. Цього тижня ваші стосунки вимагатимуть від вас проявити себе цілісно, ​​а це означає, що з вашою невпевненістю та надіями. Якщо ви не говорите про все відкрито, ваші сумніви, швидше за все, виявляться пізніше і набагато менш продуктивним чином. Думайте про все, що ви робите в цей час, як інвестиції в основи свого майбутнього. Він не обов'язково повинен бути ідеальним, але було б розумно переконатись, що він структурно надійний.

Риби

Коли ви метаєтеся, щосили намагаючись ігнорувати чи ухилятися від якоїсь хворобливої ​​реальності, це робить її реальнішою. Розслабтеся у своїх почуттях, хоч би якими складними вони були. Ваша ситуація навряд чи буде легкою. Тільки прийнявши те, з чого починаєте, ви зможете точно визначити, як ви хочете з цим взаємодіяти. Вчиняйте так, щоб це відображало ваші цінності, а не лише вашу ситуацію, Риби.

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