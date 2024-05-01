3. Розвантажте морозильну камеру: вийміть усі заморожені продукти та помістіть їх у холодильник.

4. Вийміть і вимийте всі знімні шухляди та полиці: перед чищенням дайте блокам досягти кімнатної температури, щоб уникнути тріщин. Коли вони нагріються, вимийте їх у раковині, наповненій теплою водою з милом. Найкраще використовувати мило для посуду без ароматизаторів, якщо це можливо, щоб уникнути перенесення будь-яких запахів назад у морозильну камеру, які можуть потрапити в їжу. Ретельно промийте та відкладіть для висихання.

5. Приготуйте розчин для очищення: приготуйте розчин із рівних частин гарячої води та оцту АБО 1 літр гарячої води з 2 столовими ложками харчової соди. Перекладіть у пляшку з пульверизатором і рясно обприскайте внутрішню частину, щоб очистити морозильну камеру.

6. Протріть внутрішню частину: протріть морозильну камеру губкою або ганчіркою для посуду. За потреби повторно нанесіть миючий розчин. Для упорних частинок їжі, що прилипли, розпиліть миючий розчин на паперовий рушник і покладіть його на липку ділянку. Залиште на 10 хвилин, потім витріть. Якщо необхідно, використовуйте стару зубну щітку, щоб обережно почистити це місце.