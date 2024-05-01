Багато хто забуває очистити морозильну камеру, коли робить прибирання на кухні і очищає іншу різноманітну техніку. Однак, ваш морозильник потребує регулярного догляду, як і все інше. Ось як очистити морозильну камеру.
Що потрібноВеликий кулер
Гумові рукавички (необов’язково)
М’яке мило для посуду без запаху
Гаряча вода
Оцет
Губка
Серветка для прання
Паперові рушники або кухонний рушник
Харчова сода (необов’язково)
Зубна щітка (необов’язково)
Інструкції
1. Вимкніть морозильну камеру: перед тим, як очистити морозильну камеру, вимкніть її або від'єднайте пристрій від мережі — залежно від того, що простіше.
2. Опорожніть лід: висипте будь-які лотки для льоду в миску та поставте в холодильник. Замочіть лотки в раковині, наповненій теплою водою з милом.
3. Розвантажте морозильну камеру: вийміть усі заморожені продукти та помістіть їх у холодильник.
4. Вийміть і вимийте всі знімні шухляди та полиці: перед чищенням дайте блокам досягти кімнатної температури, щоб уникнути тріщин. Коли вони нагріються, вимийте їх у раковині, наповненій теплою водою з милом. Найкраще використовувати мило для посуду без ароматизаторів, якщо це можливо, щоб уникнути перенесення будь-яких запахів назад у морозильну камеру, які можуть потрапити в їжу. Ретельно промийте та відкладіть для висихання.
5. Приготуйте розчин для очищення: приготуйте розчин із рівних частин гарячої води та оцту АБО 1 літр гарячої води з 2 столовими ложками харчової соди. Перекладіть у пляшку з пульверизатором і рясно обприскайте внутрішню частину, щоб очистити морозильну камеру.
6. Протріть внутрішню частину: протріть морозильну камеру губкою або ганчіркою для посуду. За потреби повторно нанесіть миючий розчин. Для упорних частинок їжі, що прилипли, розпиліть миючий розчин на паперовий рушник і покладіть його на липку ділянку. Залиште на 10 хвилин, потім витріть. Якщо необхідно, використовуйте стару зубну щітку, щоб обережно почистити це місце.
7. Протріть дверцята та дверний ущільнювач: не забудьте протерти дверцята морозильника та навколишнє ущільнення! Тут вам також може допомогти зубна щітка. Це необхідний крок, адже якщо ви вже вирішили очистити морозильну камеру, то це потрібно робити на совість.
8. Висушіть внутрішню частину: Ретельно витріть морозильну камеру всередині паперовим або кухонним рушником.
9. Замініть полиці та ящики: після повного висихання всередині морозильної камери поставте полиці та ящики на місце.
10. Замініть усі продукти, лід і знову увімкніть пристрій. Перегляньте свої заморожені продукти, коли повертаєте все назад у морозилку. Викиньте все, що підгоріло в морозилці, і розподіліть залишки заморожених продуктів за пріоритетністю. Не забудьте знову включити морозильну камеру!
Джерело: thekitchn
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