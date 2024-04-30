Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в законопроекті №10379 про оборону та мобілізацію нові норми та ввести штрафи.

У першому читанні Верховна Рада прийняла законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема у сфері мобілізації, та внесення відповідних змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Зараз мінімальні штрафи за ці порушення становлять від 510 до 850 гривень, але згідно з новим законопроєктом планується їх підвищити до рівня від 17 000 до 25 500 гривень.

Законопроєкт №10379 передбачає, що ТЦК матимуть право виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу. При цьому відповідні рішення будуть можна оскаржити в суді.

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в законопроєкті №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію такі норми:

за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень,

за повторне порушення або в особливий період - штрафи від 17 000 до 22 500 гривень.

У мирний час за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачені такі штрафи:

для громадян від 5100 до 8500 гривень,

для посадових та юридичних осіб від 17 000 до 34 000 гривень.

У воєнний час за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачені такі штрафи:

для громадян від 17 000 до 22 500 гривень,

для посадових та юридичних осіб від 34 000 до 59 500 гривень.

Згідно зі статтею 263, порушників військового обліку та мобілізації можна затримати протягом дії особливого періоду на строк до 3 годин для складання протоколу, а в надзвичайних випадках - до 3 діб для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення.

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