У першому читанні Верховна Рада прийняла законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема у сфері мобілізації, та внесення відповідних змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.
Зараз мінімальні штрафи за ці порушення становлять від 510 до 850 гривень, але згідно з новим законопроєктом планується їх підвищити до рівня від 17 000 до 25 500 гривень.
Законопроєкт №10379 передбачає, що ТЦК матимуть право виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу. При цьому відповідні рішення будуть можна оскаржити в суді.
Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в законопроєкті №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію такі норми:
- за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень,
- за повторне порушення або в особливий період - штрафи від 17 000 до 22 500 гривень.
У мирний час за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачені такі штрафи:
- для громадян від 5100 до 8500 гривень,
- для посадових та юридичних осіб від 17 000 до 34 000 гривень.
У воєнний час за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачені такі штрафи:
- для громадян від 17 000 до 22 500 гривень,
- для посадових та юридичних осіб від 34 000 до 59 500 гривень.
Згідно зі статтею 263, порушників військового обліку та мобілізації можна затримати протягом дії особливого періоду на строк до 3 годин для складання протоколу, а в надзвичайних випадках - до 3 діб для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення.
Останні новини України:
Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.
Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.
Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.