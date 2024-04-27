Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут 27 квітня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Якщо у вас є намір або особливі побажання, які ви хотіли б попросити Всесвіт виконати, витратите трохи часу, вбираючи місячне світло, і поміркуйте про свою надію. Це також добрий час для молитви.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Корольова Пентаклей, перевернута.

Овен, настав час зосередитися на чомусь одному. "Будь простіше" - ось твій девіз на цей день. Ваш день може проходити по-різному, і, звичайно, ви хочете випробувати все це, проживаючи своє життя по максимуму.

Але бувають випадки, коли вам потрібно відпустити страх прогаяти успіх в одній області вашого дня, щоб ви могли по-справжньому насолодитися моментом часу, який ніколи не зможе повторитися. Якщо ви пронесете повз нього, ви не тільки промахнетесь, але й пошкодуєте, що не зробили паузу, коли потрібно було.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Колісниця

Тілець, те, що ти не збираєшся чинити по-своєму, не означає, що ти взагалі не можеш брати участь. Це ваше его говорить вам, що у вас нічого не виходить.

Справжнє питання полягає в тому, «чи це не працює» або ви засмучені тим, що не можете контролювати те, що, на вашу думку, зроблено неправильно.

Можливо, це не обов'язково має бути зроблено так, як ви це бачите. Можливо, коли ви дозволите іншим робити все по-своєму, ви зрозумієте, що це гаразд. Все ідеально як є. І ви не отримали кредиту, і що з того? Ви були там під час подорожі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Маг

Близнюки, у вас так багато дивовижних якостей, і прямо зараз ви можете виявити одну силу, яка дасть вам необхідну перевагу.

Ви так намагаєтеся знайти потрібну роботу або налагодити справи в команді, і віддаєте цьому почину чимало себе.

Справа в тому, що вам не обов'язково бути майстром на всі руки прямо зараз. Все, що вам потрібно, це одна річ, яка справді виділяється серед інших. Тільки ви знаєте, що то за штука.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Раку, ти не можеш бути «найкращим» у всьому. Іноді просто потрібно добре робити те, що ви робите. Ніхто не буде засуджувати вас, якщо ви намагаєтеся щосили.

Не дозволяйте вашій потребі бути ідеальним, чинити на вас такий сильний тиск. Ти тут і віддаєш усі свої сили. Цього достатньо, і це приголомшливо.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сонце

Лев, ти сяєш... і все. Ви отримаєте мідне кільце. Це буде нелегко, але ви продовжуєте ставити одну ногу перед іншою.

Наступне, що ви знаєте, всі частини стануть на свої місця. Ти так близько. Що б ви не робили, продовжуйте так само.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Діва, ця важка людина не заслуговує на те місце, яке ти йому даєш.

Вам не потрібно турбуватися про те, що ця людина скаже або зробить, коли ви живете своїм найкращим життям. Вони у минулому.

Ви пішли далі. Швидше за все, вони навіть не думають про те, що сталося. Ви обидва сказали те, що потрібно було сказати, і настав час пробачити себе і забути те, що ви не можете повернути та змінити.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Кубків

Терези, займіться чимось супер-творчим на цьому тижні. Пам'ятаєте свою дошку Pinterest? Ти знаєш. Той самий, у якого є всі ці круті ідеї, які ти присягнув якось втілити в життя.

Ще не пізно втілити в життя ці мрії і зробити щось до літа, щоб привнести трохи краси у ваш будинок, гардероб і, зрештою, у ваше життя.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Скорпіоне, ти народився інтуїтивно зрозумілим. Коли ви відчуваєте пристрасть до чогось до кінчиків пальців ніг, тоді ви знаєте, що це для вас.

Ви маєте сильне бажання щось зробити, тоді вам слід спланувати свій проект і реалізувати його. Навіть якщо пізніше ви вирішите не доводити справу до кінця, ви не дізнаєтесь про це, доки не зробите перший крок і не почнете.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Стрілець, коли в тебе на руці з'являються мурашки, а волосся на потилиці стає дибки, коли ти поруч із людиною, прислухайся до своїх почуттів.

Вам не потрібний гігантський червоний прапор, який майорить перед вами. Не має значення, чи подобається цей хлопець вашим батькам чи друзям. Якщо ви не почуваєтеся добре з цього приводу. Слухай своє серце. Ваше тіло знає, що воно відчуває.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: пара жезлів

Козеріг, ця ситуація може піти по одному з двох шляхів, і якщо ти просто стоятимеш і чекатимеш, поки хтось інший вирішить, це нікуди не дінеться.

Ви повинні зробити перший крок. Ніхто інший. Можливо, ви не захочете брати на себе провину, якщо щось піде не так, але що якщо так?

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Туз Меч, перевернута.

Водолій, не все має бути так. Іноді щось просто не виходить, і як би ви не намагалися, ви не можете налагодити стосунки.

Ви можете надіслати купу повідомлень. Ви могли б бути людиною, що найбільш розуміє, але якщо на почуття відповідають взаємністю, а дій немає, це не ваша провина. Просто інколи так буває.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Риби, настав час вирватися зі своєї шкаралупи та йти вперед. Вам через багато чого довелося пройти цього року, та й минулого року також.

І хоча зараз ви трохи сором'язливі, настав час зробити сміливе обличчя і ще раз випробувати світ.

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