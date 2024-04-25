Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Чим зайнятися цього дня? Виховуйте свою духовну природу. Завітайте до церковної служби. Вивчіть щось езотеричне. Займіться медитацією або впіймайте схід сонця.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ви натрапили на чудову нагоду! Овен, це твій шанс по-справжньому досягти чогось у своєму житті.

Бувають часи в житті, коли вам просто щастить, тому що ви знаходитесь у потрібному місці в потрібний час, але зараз вам все одно доведеться старанно працювати для досягнення того, що ви шукаєте. У вас є сміливість зробити це.

Вам просто потрібно ухвалити рішення, що ви не зупинитесь, поки це не буде зроблено.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Туз Пентакль

Бути зайнятим. У вас є навички, інструменти та спосіб мислення, щоб отримати все, що ви хочете отримати від цього проекту чи робочої ситуації.

Конкуренція жорстка. Отже, якщо ви дасте хоч трохи свободи дій тому, хто хоче вашої роботи або вашого просування по службі, вам може не сподобатися те, що станеться далі.

Навіть якщо ви хочете бути командним гравцем, вам також потрібно захищати свою територію.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вежа

Це не те, що вам потрібно. Вам не потрібна ще одна проблема у вашому житті. Що вам дійсно потрібно, то це більше рішень.

Отже, коли дзвонить ваш друг, який, здається, дзвонить лише тоді, коли у нього проблеми, не беріть слухавку. це вихідні. Надішліть їх на голосову пошту.

Вони дорослі і, як і ви, можуть навчитися вирішувати свої проблеми самостійно. Насправді, якщо ви не будете втручатися прямо зараз, це може бути найбільшою допомогою, яку ви будь-коли надасте.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута.

Люди складні. Неможливо зрозуміти чи міркувати нелогічними аргументами.

Навіщо наполягати на тому, щоб хтось дивився на речі на вашу думку, якщо ви знаєте, що це тільки збільшить дистанцію у ваших відносинах.

Будь добрим. Виявіть співчуття. Дайте розуміння. Але не продовжуйте нападати на осине гніздо. Здається, що все, що з цього виходить, це укус.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Закохані

У вас є одна людина, яка вам подобається, і інша людина, яка, на вашу думку, може бути тим самим, але поки що зарано говорити про це.

Ви знаєте, що зрештою вам потрібно ухвалити рішення, але почуття провини змушує вас задуматися, чи правильно зустрічатися з двома людьми одночасно. Насправді єдина людина, яка знає, це ти.

Але якщо ви боїтеся, що можете повести за собою когось, то, можливо, саме так можна дізнатися, напевно, що він не «той самий».

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута.

Ви вже давно копіть гроші.

Раніше це було легше зробити, але тепер, коли прийшло тепло і все починає відкриватися, ви справді готові взяти відпустку та ненадовго виїхати з міста.

Можливо, вам не сподобається ідея витратити частину своїх важко зароблених грошей, але саме для цього вони і існують.

Щоб принести вам задоволення, насолоджуйтесь тим, що ви заробили, і витрачайте їх на те, що приносить вам задоволення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута.

Що ж, Терези, настав час вирішити, ким ви хочете бути, коли справа стосується кохання.

Ви надсилаєте змішані сигнали. Ви кажете, що не хочете залишатися один, але ви дійсно любите проводити час на самоті.

Вам це подобається, тому що тут немає драми, але в той же час ви знаєте, що вам не судилося залишатися самотнім і самотнім наприкінці дня.

Життя часом може бути неприємним, але саме тут вам потрібно вирішити - чи дійсно ви хочете ризикнути і закохатися чи ні?

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута.

Ви повинні довести справу до кінця, навіть якщо це стосується лише однієї справи. У вас є багато ідей. Багато хто з них прекрасний.

Ви навіть отримали відмінні та позитивні відгуки від своїх друзів та сім'ї.

Але коли справа доходить до завершення розпочатого, здається, що виникає розрив між хвилюванням, яке ви відчуваєте щодо мети, і самим процесом.

Так, це буде робота – це не завжди найцікавіше, але воно того варте.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Ніщо не може бути передбачуваним на 100 відсотків. Ви можете думати, що весь день розпланований, але потім відбувається щось, чого ви не очікували, і це збиває час, ваш графік вилітає у вікно, і ви засмучуєтеся.

Це не ваша вина, але ви можете навчитися з цим справлятися. Ви не зможете щоразу робити це правильно. Просто текти.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Хіба не забавно, що якщо просто почекати досить довго, то людина знову повернеться? Чому це відбувається? Це не секрет.

Всесвіт часто дозволяє речам пройти повне коло, щоб ви могли показати, що ви настільки добре засвоїли урок, що тепер ви можете визначити, коли щось станеться, і уникнути проблеми, не ставлячи собі серйозних питань. Ти виріс!

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Коли ви знаєте, що щось не так, але не можете вказати на це, частина вас залишається в стані занепокоєння.

Намагайтеся не дозволити цьому поглинути всю вашу енергію. Тобі треба встати та поїсти. Йти гуляти.

Постарайтеся пам'ятати, що незалежно від того, що ви відчуваєте, час іде вперед, і зрештою ви зрозумієте, що відбувається, тому що істина завжди виходить на світ.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Місяць

Відпустіть минуле. Можливо, ви тримаєтеся за образу, заподіяну кимось іншим, і тепер дивіться на все через біль призму.

Тепер ти у найкращому місці. Вам не потрібно турбуватися про вчорашній день. Ти став сильнішою людиною.

Ви вижили. Вам знадобиться час, щоб навчитися знову довіряти, але перш ніж судити про ситуацію та захищатись, дайте речам шанс. Ви заслуговуєте бути щасливим.

Останні новини України:

Найбільш волелюбні знаки Зодіаку серед чоловіків: абсолютно не терплять заборон та обмежень.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.