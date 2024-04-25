Тиждень розпочався з Повного місяця в Скорпіоні, який пробуджує ваші найпотаємніші бажання та почуття, ознайомтеся з гороскопом на цей період.

Гороскоп з 22 по 28 квітня, коли Місяць у Скорпіоні - є справжнім кінцем несподіваних подій і зрушень у вашому житті.

Ви можете мати велику ясність щодо значення того, що сталося минулого місяця.

Найвдаліший день тижня для кожного знака зодіаку з 22 по 28 квітня 2024 року:

Овен

Найвдаліший день для Овна: четвер, 25 квітня.

Ви знаходитесь в неймовірно перетворюючому періоді свого життя; єдина проблема в тому, що він рухається не так швидко, як хотілося б. Хоча це може бути непросто для будь-кого, оскільки це перший знак зодіаку, іноді може здатися неможливим практикувати терпіння. Ця повільність, яку ви відчуваєте, також означає, що ви віч-на-віч зіткнетеся з вашим найбільшим успіхом і долею.

У четвер, 25 квітня, Меркурій зупиниться прямо в Овні, завершивши три тижні роздумів та означаючи, що ви знову відчуєте більший імпульс у житті своєї мрії. Овен управляє вашим домом, що впливає на ваші переконання, справжність і здатність гарантувати, що кожне рішення, яке ви приймаєте, дійсно пов'язане з вашою істиною.

Телець

Найвдаліший день для Тельця: четвер, 25 квітня .

Меркурій зупиниться прямо в Овні, допомагаючи вам діяти відповідно до своїх мрій та інтуїції. Енергія Овна управляє вашою підсвідомістю, де також укоріняться божественні ідеї та керівництво Всесвіту. У цей період роздумів ви більше сидите наодинці з собою, розмірковуючи про ідеї чи мрії, з яких ще не вдалися, і досліджуючи причини, з яких ви робите саме це. За вказівкою станцій Меркурія виникне раптове бажання розпочати щось нове.

Коли в четвер, 25 квітня, станції Меркурія попрямують до Овену, ви зможете краще зрозуміти ідеї, над якими міркували, і знати, як втілити їх у життя.

Близнюки

Найвдаліший день для Близнюків: вівторок, 23 квітня.

У вашому професійному житті відбулися зміни та зрушення, які призвели до знайомства з новими людьми, створення міцних стосунків та розуміння того, наскільки корисними можуть бути правильні люди. Ви досягаєте успіху в будь-якому соціальному середовищі, але максимальне використання того, що ви відчуваєте, допоможе вам зосередитися на тому, чого ви хочете. Всесвіт просить вас конкретизувати те, що ви виявляєте.

Недостатньо просто сказати про успіх, свободу або багатство, потрібно по-справжньому дозволити собі мріяти про шлях, яким ви хочете йти, щоб привести до бажаного місця призначення.

Рак

Найвдаліший день для Раку: четвер, 25 квітня.

У вашому житті є місце для всього, що ви мрієте, але ви повинні дозволити собі розширити свою увагу, щоб скористатися дивовижними можливостями, які вам пропонуються. Хоча пристосовуватися до цієї нової ери життя — це нормально, усвідомлення того, що зміни, що відбуваються, є частиною божественного плану, допоможе вам побачити і прийняти події в більш позитивному та оптимістичному світлі. Більшість втілення того життя, яке ви хочете, - це усвідомлення того, що ви можете мати все, що коли-небудь хотіли.

Меркурій, планета, яка управляє спілкуванням, у четвер, 25 квітня, розташується прямо в Овні, принісши нові розробки та пропозиції у ваш професійний сектор.

Лев

Найвдаліший день для Лева: четвер, 25 квітня.

Як вогненний знак, ви відчували себе як вдома в енергії у квітні з Меркурієм, Хіроном, Північним Вузлом та сонячним затемненням, все в Овні. Ще особливішим є те, що енергія Овна керує темами удачі, достатку, подорожей, можливостей та нових починань у вашому житті. Це справді послання Всесвіту про те, що все, про що ви мрієте, може бути реалізовано, але вам потрібно буде використати силу енергії вогню, щоб це сталося.

Енергія вогню смілива, відважна та цілеспрямована. Він розуміє, що найкращі моменти життя — це ті, які завжди потребують певного ризику, щоб їх здійснити.

Діва

Найвдаліший день для Діви: вівторок, 23 квітня.

Енергія Скорпіона управляє вашим будинком спілкування, у тому числі тим, як ви розмовляєте самі з собою, розмовами з іншими та угодами, які ви укладаєте. Як би сильно ви не хотіли останнім часом скористатися новими можливостями у своєму житті, ви не наважуєтеся сказати чомусь «так», тому що вас вселяє невпевненість щодо того, який вибір є правильним. Хоча сказано, що правильним вибором завжди буде той, який ви вирішите зробити, є також світло в кінці тунелю, коли ви почнете відчувати велику ясність та поштовх, щоб почати робити щось самостійно.

Терези

Найвдаліший день для Терезів: вівторок, 23 квітня.

Продовжуючи йти цим шляхом у 2024 році, знаючи, що він принесе великі зміни, але не розуміючи, що це може означати, ви отримуєте послідовне підтвердження того, що ви на правильному шляху. Було б краще, якби ви пам'ятали, що, хоча мета енергії — принести вашу долю і ваше вище «Я», це означає, що вам потрібно звільнити те, що більше не резонує і не призначене для вас. Зосередьтеся на створенні простору у своєму житті, вірячи, що в міру розвитку подій у вас буде не просто життя, про яке ви мріяли, а й багатство.



Найкоротший день для Скорпіона: четвер, 25 квітня .

Останнім часом ви відчули сильне бажання знайти або створити у своєму житті простір, до якого ви дійсно відчуєте себе. Чи це домашня обстановка, кар'єра чи коло спілкування, ви хотіли струсити ситуацію і зробити щось по-іншому, але ще не придумали, як почати це робити. Ваша недавня енергія пов'язана не тільки з тим, чого ви хочете, але і з новою частиною вашої турботи про себе, яка дозволяє вам по-справжньому побачити, як ви можете покращити своє життя, щоб зробити його власним.



Стрілець Найвдаліший день для Стрільця: вівторок, 23 квітня .

На тижні з 22 квітня ви відчуваєте глибоку енергію, відчуваючи спонукання більше зосередитися на своїх дитячих мріях і на тому, що приносить вам найбільше радості, але можливо ви вчитеся знаходити баланс з тим, куди веде вас ваша інтуїція. . Божественне поєднання енергій Скорпіона та Овна на тижні 22 квітня подарує вам момент прозріння щодо ваших мрій. Тим не менш, ви також можете усвідомити, що вам потрібно зробити деякі зміни, щоб це сталося. Ідея тут полягає в тому, щоб зрозуміти, що вам, можливо, доведеться продовжити задоволення, щоб отримати повне рясно життя, до якого ви прагнете, але також вірити, що воно того варте.

Козеріг

Найвдаліший день для Козерогів: вівторок, 23 квітня.

Повний місяць у Скорпіоні зійде активуючи теми глибшого усвідомлення та прагнення залучити в життя удачу та достаток. За останній рік ви досягли великих успіхів у своєму житті, не тільки в кар'єрі, але і в здатності точно знати, чого ви хочете і заслуговуєте. Через це ваша енергія також змінилася, оскільки ви стали відкритішими для ризику, і це допомогло вам почати залучати нові можливості. Ви можете бути вдячні за те, чого досягли, і знати, що вам судилося більше.

Водолій

Найвдаліший день для Водолія: середа, 24 квітня.

Коли ви зрозумієте, що ви дійсно вільний духом, ви зможете розкрити більше своїх природних обдарувань та талантів. Це більш помітно у вашому професійному житті, оскільки ви схильні змінювати кар'єру, спеціальність чи роботу частіше, ніж інші. Йдеться не про меншу прихильність до свого успіху, а лише про те, що ви перебуваєте в стані постійної професійної трансформації, оскільки Скорпіон керує цією частиною вашого життя. Щоб максимально ефективно використовувати цю енергію, важливо усвідомлювати, що ваше найбільше джерело удачі — це просто здатність проявити себе тим, хто ви є насправді.

Риби

Найвдаліший день для Риб: вівторок, 23 квітня.

Ви витратили достатньо часу на підготовку крил. Тепер ви повинні скористатися наданими вам можливостями та подивитися, як далеко ви зможете злетіти. Останнім часом за лаштунками зроблена велика робота, оскільки ви схильні мріяти наодинці або починаєте працювати над секретним проектом. Не дозволяйте нікому говорити вам, що ви помиляєтеся, залишаючи при собі найкращі ідеї, тому що це дає вам шанс здобути впевненість у стані готовності. Як би ви не були зосереджені і зайняті своєю мрією, ви наближаєтеся до моменту, коли життя почне стрімко набирати обертів, спонукаючи вас розправити ці прекрасні крила і полетіти.

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