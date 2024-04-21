Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 21 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 квітня, Ви можете робити все, що захочете, і цього дня вам слід сміливо заявити про свої потреби.

Отже, що б ви хотіли залучити до свого життя? Кохання? Гроші?

У вас є сила виявляти і створювати речі, і корисно знати, що коли день ідеальний, ви можете проектувати думки у світ і закликати щось сильне назад у своє життя.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 21 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Життя і без того складне, і у вас дійсно немає часу чекати, щоб зробити те, що ви хочете правильно.

Тому не ігноруйте, коли ваша підсвідомість говорить вам про щось.

Можливо, ви поспішайте, намагаючись не гаяти часу.

Але якщо ви не перевірите, що каже вам ваша інтуїція, ви можете зрештою повернутись назад, щоб виправити те, чого можна було уникнути з самого початку.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Колісниця.

Мотивація та бажання сприятимуть вашому прагненню до цієї мети.

Ви потрапите в потік подій, і як тільки ви настільки глибоко налаштуєтеся на своє бачення, ваша здатність втілювати у життя більше позитиву стане незліченною.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ризикніть спробувати щось інше.

Ви хочете випробувати все, що може запропонувати життя, тому вам потрібно іноді ризикувати.

Вийдіть зі своєї зони комфорту.

Ніколи не знаєш. Можливо, вам дійсно сподобається цей досвід і він може навіть змінити весь ваш погляд на те, як ви хочете прожити цю частину свого життя.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сонце.

Вам не знадобиться багато часу, щоб повернутися туди, де ви були раніше.

Отже, ви трохи втратили темп. Справи почалися, і життя склалося.

Тим не менш, ви все ще здатні відновити свої сили та життєві сили.

Ви можете робити все, що захочете. Визначається. Справи підуть на вашу думку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Башта.

Люди можуть бути непередбачуваними.

Незалежно від того, як довго ви когось знаєте, ви ніколи не зможете точно сказати, як хтось відреагує на кризу, поки вона справді не опиниться в ній.

Чого вам не слід робити, так це реагувати на їхні емоційні сплески. Це непросто, але ви можете зробити це.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса завжди поруч. Ви не можете ігнорувати це.

Спроба зробити це лише змусить вас жадати того, чого намагаєтеся уникнути. Коли ви відчуєте те саме, подивіться всередину себе.

Є причини, через які ви почуваєтеся пригніченими своїми бажаннями та бажаннями.

Чого не вистачає усередині? Що ви намагаєтесь заповнити?

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сила

Зробіть глибокий вдих. Всередині вашого духу є потужна сила, яка може допомогти вам знайти центр світу.

Частина вас, можливо, бажає, щоб у вас був хтось, на кого можна спертися, але ви все, що вам потрібно прямо зараз.

Ви можете бути самодостатнім навіть у ті моменти, коли вважаєте себе слабким.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Смерть.

Завершення може відбуватися повільно і легко, майже передбачувано, і все ж, навіть якщо ви знаєте, що прощання має відбутися, ви не точно знатимете, як ви це сприймете, поки воно не відбудеться.

Дозвольте собі робити рухи. Немає причин соромитися свого гніву чи сліз. Ваше тіло знає, що йому потрібне для повного одужання. Отже, дозвольте цьому.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Основу закладено. Ви всі готові до роботи, і тепер настав час виставити ногу за двері. Ви вагаєтесь, тому що це велика справа.

Не дозволяйте синдрому самозванця підірвати прогрес. Ви на це заслуговуєте.

Ви наполегливо працювали, щоб дістатися до цього місця вчасно. Пройдіть через ці негативні (і лякаючі) емоції.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Ви зустріли когось і тепер закохуєтесь.

Це таке корисно для вашого духу. Нарешті, ви знайшли когось, кого можна любити і тримати так, як ви так довго хотіли.

Все відбувається так швидко і так, це страшно, але так приємно.

Ви ледве можете перестати відчувати, що перебуваєте в мрії наяву. Кохання нарешті прийшло у ваше життя.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Це дуже багато, і ти знаєш, що треба щось віддати. Вам потрібна одна область вашого життя, яка буде передбачуваною та надійною.

Оскільки одночасно відбувається так багато змін, було б добре, якби була одна людина, місце або річ, на яку ви можете покластися.

Попросіть друга бути цим кимось. Буде дуже важливо знати, що ти не самотній.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Меч.

Вам просто потрібні зміни.

Немає нічого поганого у збереженні статус-кво, але ви тримали життя на низькому рівні і тепер готові вирватися назовні та розважитися.

Заплануйте подорож або займіться новим хобі. Не дозволяйте нудьгу змусити вас відчувати, що життя нема чого запропонувати. Зробіть свій шлях.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.