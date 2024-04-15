Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 15 квітня.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 15 квітня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 15 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Повішений.

Ви приносите багато жертв заради інших, і якась частина вас задається питанням, чи справді це варте зусиль.

Хоча вам може знадобитися деякий час, щоб по-справжньому побачити, чи піде ця подорож у тому напрямку, на який ви сподіваєтеся, засвоїть уроки терпіння, яким цей досвід намагається навчити вас.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Сонце.

Життя наповнене таємницею – і радістю!

Можливо, ви не бачите безпосереднього задоволення перед очима, але воно є.

Шукайте його, доки не знайдете те, чого прагне ваше серце.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані.

Прийняти рішення, з яким не погоджується ваш партнер чи близькі, непросто.

Але бувають випадки, коли вам потрібно слідувати поклику свого серця. Вони зрозуміють.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Світ

Ви добре знайомі з тим, як важка робота дає результати.

Тепер, коли ви направили свою енергію на досягнення гідної мети, то на що ви сподівалися вже в дорозі. Ви такі близькі до отримання заробленого!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Суд.

Думати самостійно може бути складно, коли ви не впевнені. Зосередьтеся на фактах. Дотримуйтесь рішень.

Можливо, ви не отримаєте гарантії, що все вийде, але ваша належна обачність не призведе до неправильного шляху.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант.

Вам потрібна слушна порада. Існує так багато мудрості, яку не можна забувати.

Вам не потрібно проходити через це самотужки. Є люди, з якими ви можете поговорити, і вони радо допоможуть вам знайти вирішення вашої проблеми.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сила

Багато чого сталося, і незважаючи на всі проблеми, з якими ви зіткнулися, у вас є частка оптимізму.

У вас є внутрішня завзятість, щоб дістатися туди, куди ви прямуєте. Тримайтеся шляху, який ви собі намітили. Ви доведете це завдання до кінця.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колісниця.

Ви знали, що це буде важка подорож. Бувають моменти, коли хочеться покинути. Хоча почекай.

Багато людей відчували те саме, коли життя ставало важким. Ви не хочете здаватися, коли ви такі близькі до перемоги.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Успіх – це те, що трапляється, коли доля зустрічається з долею. Цього не станеться, якщо ти залишишся вдома.

Ви повинні проявити себе так, щоб обставини життя могли принести вам удачу, якої ви прагнете.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператор у перевернутому положенні.

У вас збудовано багато стін, які захищають ваше серце.

У минулому вони приносили вам користь, але настав час дозволити їм піти. Ви готові знову відчути.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Не слідуйте поганим порадам. Той факт, що все це роблять, не означає, що ви теж маєте це робити.

У вас може виникнути спокуса піти за зграєю, але якщо ваша інтуїція нагадує вам, що це не для вас, розумніше не ігнорувати свої почуття.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Настав час відновити зв'язок з іншими. У вас немає причин залишатись на відстані.

Вам потрібні люди у вашому житті так, як їм потрібно спілкуватися з вами.

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