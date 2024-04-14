Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 14 квітня.

Ваше щоденне ворожіння по одній карті Таро та гороскоп для всіх знаків зодіаку тут на 14 квітня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Життя це те, що ви з неї робите, і якщо ви готові до поліпшення, ось ваш дозвіл.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 14 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Зростати важко.

Справи не завжди йдуть гладко, тому поставте мету, яка принесе гарну вигоду чи нагороду, яка допоможе вам залишатися позитивною та рішучим.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Диявол

Не піддавайтеся спокусі та відмовляйтеся від бажаного.

Ви такі близькі до своєї мети. Ви пошкодуєте про звільнення, так що тримайтеся, поки ця важлива робота не буде завершена.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Можливо, ви не були готові до змін, але ви знали, що те, що ви переживаєте, може статися.

Ось чому ти такий витривалий. Скоригуйте своє мислення та підхід. Все налагодиться.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Це такий творчий час у вашому житті. Ідеї ​​будуть текти до вас.

Посуха натхнення, яку ви випробували, нарешті добігає кінця.

Можливо, ви навіть захочете тримати блокнот напоготові для запису всього, що спадає на думку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Почуття можуть ввести вас в оману. Ви намагалися потрапити іншим, і все заплуталося.

Це час пошуку емоційної ясності. Замість того, щоб запитувати інших, що вам потрібно робити, прислухайтеся до свого серця.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута.

Можливо, ви зараз не там, де хочете, але наполегливою працею та зусиллями ви зможете цього досягти.

Неготовність не змусить інших думати про вас гірше. Вони будуть захоплюватися вами за те, що ви навчаєтесь на ходу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Веселись! Життя створене для насолоди. Ви не хочете, щоб усі працювали та не грали.

Заплануйте трохи задоволення, щоб виправдати усі ваші жертви.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею.

Ваші природні таланти є, але вони не приведуть вас туди, куди хочете.

Ви повинні продовжувати працювати заради того, що хочете.

Згодом і наполегливістю ваші зусилля принесуть вам добрі результати.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Не порівнюйте себе із гігантами суспільства. Ви є унікальними.

Ваш тихий голос звучить найголосніше, коли його чують люди, які розуміють ваше послання та ставляться до нього.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Жезлів

Пишайтеся всім, чого ви досягли на даний момент, а також поділіться своєю подякою з тими, хто був поруч із вами, виявляючи свою підтримку.

Ти зробив усе це сам, але хіба ти не радий, що маєш друзів, які тебе підбадьорюють?

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Ви любите дивувати людей? Якщо ви сподівалися запланувати щось особливе, зараз саме час це зробити.

Подарунок на річницю чи день народження можна легко сховати. Буде дуже весело побачити вираз їхніх облич, коли вони побачать, чим ви займалися.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Суд

Вам нічого не потрібно робити. Карма вміє брати справу у свої руки.

Коли вам потрібно звести рахунки, дозвольте закону зробити свою справу. Якщо ви відчуваєте, що вчинили несправедливо, слідуйте правильним шляхом, щоб вирішити проблему.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.