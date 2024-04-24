Ретроградний Меркурій часто зустрічається всіма знаками Зодіаку зі страхом та скептицизмом, оскільки ви починаєте побоюватися проблем, які можуть виникнути у зв'язку з технологіями, подорожами чи навіть проблемами у стосунках.

Тим не менш, ретроградний Меркурій в Овні не є проблематичним і зможе допомогти вам зрозуміти і повніше рухатися до своєї божественної долі.

Як ретроградний Меркурій в Овні впливає на кожен знак зодіаку з 1 по 25 квітня:

Овен

Витратьте час на роздуми про те, як ви ігнорували або піддавали себе газованому газі з точки зору того, чого ви дійсно хочете від життя. Це робиться для того, щоб ви могли навчитися тому, що ви не можете вибирати те, що інші вважають найкращим для вас, але натомість у глибині душі знаєте, що єдиний спосіб отримати задоволення — бути вірним своєму справжньому «я». Друзі та люди, яким дійсно судилося бути у вашому житті, підтримають вас. Але частиною цього процесу є вибір того, чого ви дійсно хочете, без участі чи думки інших. Коли ви прийматимете рішення, виходячи зі своєї істини, стане дивно, наскільки простіше і ряснішим відчувається життя.

Телець

Неважливо, чи є у вас вже план чи навіть якщо деякі мрії здаються надто грандіозними. Найважливіший вибір, який ви можете зробити прямо зараз, - це налаштуватися на свою душу та шанувати свої мрії та інтуїцію. Це нормально, коли шлях з'являється, коли ви починаєте рухатися вперед, так Всесвіт перевіряє вашу довіру. Покладіться на те, куди ваша інтуїція спрямовує вас у цей час як на ідеї, так і на те, звідки надходить натхнення, оскільки саме тут знаходиться ваша доля. Чим раніше ви настроїтеся на свою душу, тим легше ви зможете втілити життя своєї мрії.

Близнюки

Вам не обов'язково робити все це самотужки. Вам не потрібно намагатися досягти бажаних змін чи успіху поодинці. Навколо вас є коло людей, які не тільки дбають про вас, але й є важливим ресурсом для вашого майбутнього. Зробіть усвідомлений вибір на користь співробітництва та частіше звертайтесь за допомогою. Розглядайте це як командні зусилля та діяльність, тому що завдяки цьому простору ви зможете втілити у життя кожне бажання. І саме це дозволяє вам упевнено знати, що ви йдете відповідно до своєї долі.

Рак

Турбота про всіх — не ваша робота, і хоч би як сильно ви любили тих, хто у вашому житті, зрештою вам потрібно любити себе з такою ж люттю. Скористайтеся цією можливістю, щоб зосередитись на своєму професійному шляху, зосередившись на тому, що вас цікавить та що робить честь вашим талантам. Це ваш час, щоб стати більш впевненим, ясним і сміливим, рухаючись уперед, знаючи, що ви не можете зазнати невдачі. Зосередьтеся на своєму професійному успіху, тому що ви заслуговуєте на те, щоб мати власне життя та мету.

Лев

Ви можете вибрати, що відповідає вашій душі, а що ні. Неважливо, хто писав правила вашого життя, це момент, коли ви нарешті усвідомлюєте, що маєте здатність писати свої власні. Коли ви звільняєтеся та відкидаєте правила, ідеали і навіть плани, які контролювали ваші рішення, ви отримуєте більшу свободу вибору для себе. Все розглядається як можливість, вам просто потрібно вирішити, що вам більше не потрібна безпека зони комфорту.

Діва

Ви отримуєте можливість приймати рішення та робити вибір у своєму житті, який відкриє шлях долі. Але вас також попросять забрати вашу силу у тих, кому ви її передали або навіть у тих, хто взяв її на себе. Це епоха повернення, коли ви нарешті розумієте, що ваше світло не призначене для приглушення і що існує велика різниця між тим, що вам потрібно, і тим, що ви хочете. І тепер, переслідуючи обох, ви зрозумієте, що ваша доля завжди була вашим вибором.

Терези

Ви розумієте, що ваше особисте зростання і зцілення істотно впливають на рішення, які ви приймаєте у своїх романтичних відносинах. Але ви не можете занадто швидко вибрати один шлях, особливо коли ви знаєте, що все ще знаходитесь у процесі становлення себе краще. Приймайте рішення так, як вважаєте за потрібне, але будьте обережні в процесі. Ви будете просити більшого від свого партнера або навіть від потенційних коханців, але все починається з того, що ви знаєте, чого ви варті, і більше не боїтеся того, що можете втратити, тому що все, що ви побачите, це те, що ви можете отримати.

Скорпіон

Ваше серце є одним з найбільших дарів, але це також означає, що ви повинні його берегти. Ніхто не може створити життя, про яке ви мрієте, крім вас просто тому, що тільки ви знаєте свою душу. Не бійтеся засмучувати інших, або навіть деяких, настільки ж холодних, оскільки саме межі дозволять вам створити життя, яке відповідає вашій долі. Вам доведеться приймати важкі рішення, але вони також призведуть до полегшення життя. Стати настільки рішучими у виборі своєї долі, що ви захистите себе і свої мрії за всяку ціну, знаючи, що ця глава вашого життя цілком залежить від вас.

Стрілець

Ви вже не той, ким були раніше, а це означає, що ви також маєте примиритися не лише зі своїм минулим, а й із попередніми версіями себе. Вам не буде корисно тягати з собою цю валізу жалю. Ваш вибір досі зробив вас тим, хто є. Проведіть час, поєднуючись зі своєю внутрішньою дитиною, згадайте, що вас освітлювало, а потім використовуйте цю енергію, щоб створити життя, повне і абсолютної радості.

Козеріг

Це нормально – визнати, що ваша сім'я означає більше, ніж кар'єра чи фінанси. Спираючись на цю нову істину і бачачи, що зрештою найважливіше те, кого ви любите, ви також досягаєте нової точки зростання всередині себе. Ви, нарешті, бачите, що можливо, коли ви більше не намагаєтеся форсувати або підштовхувати події. Приділяйте час сім'ї, будинку, зосередженню уваги та інвестуванню у відносини, які роблять ваше життя таким, яким воно є. Професійний і фінансовий успіх прийде, коли ви будете більшою рівновагою з самим собою, а це також означає, що шлях до вашого серця веде і до вашої долі.

Водолій

У вас неймовірний дар об'єднувати інших і бачити бачення, настільки унікальне та оригінальне, що інші можуть потребувати вашого керівництва. Це ваша унікальна мета в цьому світі, оскільки ви дійсно провидець, який знає у своєму серці, що відповідає найкращим інтересам колективу. Але щоб повністю увійти до цієї ролі, вам потрібно почати говорити. Не бійтеся того, як будуть сприйняті ваші слова чи послання, а копайте глибоко у своїй душі та пам'ятайте, що є різниця між керівництвом та навчанням. Путівник випромінює істину іншим, не показуючи їм шлях, тому, якщо ви слідуєте своїм шляхом долі, це тільки допоможе спонукати інших зробити те саме.

Риби

Ви зцілювали свою рану, пов'язану з нестачею, дефіцитом і навіть неправильним уявленням про те, що бути духовним означає, що вам також доведеться боротися. Але ви також більше уваги приділяєте тому, як убезпечити себе, не залишаючись самітником у цьому світі. Обидва ці уроки повинні були підготувати вас до цього моменту, коли ви почнете вступати в достаток та долю, які завжди були призначені для вас. Зосередьтеся на практичних питаннях, але продовжуйте підтверджувати цінність багатства, успіху і навіть статусу, які ви отримаєте. Не відступайте від того, ким вам судилося стати, бо світ чекає на вас.

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