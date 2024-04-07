Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 7 квітня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку тут на 7 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Нумерологія цього дня присвячена пошуку того, чого вам найбільше потрібно у житті. День сповнений енергією Життєвого Шляху 7, Шукача.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 7 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута.

Знати, як почуватися у скрутній ситуації, може кожен, особливо після важкого розставання.

З одного боку, ви все ще відчуваєте любов, але потім виникає відчуття полегшення від того, що ви більше не сваритеся весь час.

Є надія на майбутнє, але страх залишитися на самоті. Так багато потрібно обробити.

Постарайтеся не ставитись до себе так суворо через те, через що ви проходите. Процес змін потребує часу.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Друзі — це ті, хто підбадьорює вас, коли життя здається, що трохи вийшло з-під контролю.

Просто наявність когось, хто вислухає, робить погану ситуацію терпимішою, навіть якщо він не може допомогти вам іншим способом.

Не страждайте мовчки, якщо у вас є щось на серці, чим ви хочете поділитися, не засуджуючи, зателефонуйте другу, який, як ви знаєте, підтримає вас.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Життя рухається у новому напрямку. Зі змінами невизначеність залишається постійною.

Ви не знаєте, чого очікувати і що планувати, і це може викликати у вас занепокоєння і небажання взагалі щось робити.

Перш ніж ви дійдете до дна і вирішите, що зусилля не варті того, зупиніться. Уявіть собі позитивний аспект змін і з нетерпінням чекайте на те, чого ви дійсно хочете.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Неможливо догодити всім. Глибоко всередині ваша мотивація має коренитися в тому, що, на вашу думку, є метою вашого життя.

Знання у своєму серці, що ви знаходитесь на шляху, яким вам призначено йти, — ось що підтримає вас.

Ви можете не погоджуватися зі скептиками, і вам може бути боляче думати, що люди судять ваше життя, але, зрештою, жити вам належить ваше життя, а не їх.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернута.

Метою є незалежність, але у взаємозалежності є щось хороше.

Добре, якщо ви зможете навчитися збалансувати своє життя так, щоб люди були корисною її частиною.

Справа не в тому, що ви нездатні подбати про себе. Навпаки, ви досить сильні, щоб витримати чиюсь допомогу, коли ви її не потребуєте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Оскільки за такий короткий час все так сильно змінилося, ваші почуття ще не зовсім відреагували на цю нову реальність.

Ви повинні дозволити своєму розуму пристосуватися до нових умов. Ви це зробите, але не чекайте, що це станеться одразу.

Ти пробув тут недостатньо довго, щоб це стало твоєю другою натурою.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Настав час вийти зі свого комфортного простору та почати ставати частиною світу.

Ви використовували роботу, щоб відключитись від шуму світу, але тепер настав час возз'єднатися з життям, людьми та речами, які роблять ваш досвід багатим і гідним того, щоб їм поділитися.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Трійка Мечів.

Ви відчули біль зради у своїй душі. Ви відчували себе обдуреними – емоційно, розумово і, можливо, духовно – з боку інших, світу та навіть вашої власної родини.

Це важко переварити. Дайте собі час сумувати. Це не твоя провина.

Життя сповнене змагання, і іноді люди забувають цінувати свої основні відносини.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Справедливість

Прагніть справедливості. Іноді люди намагаються отримати від вас більше, ніж їм потрібно, бо відчувають, що ваша пильність ослабла.

Будьте в курсі ситуації, особливо якщо ви намагаєтеся поділитись тим, що у вас є. Дайте відповідно до того, що ви вважаєте правильним.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Сплатіть свій обов'язок. Ваш розум завжди важкий, коли ви знаєте, що ви належите колекторам або у вас є рахунки, які очікують оплати.

Вам не потрібно виходити на вулицю чи витрачати гроші, вам не потрібно догоджати іншим.

Просто скажіть, що це немає у вашому бюджеті, а потім зосередьте свої ресурси на тому, що, як ви знаєте, вам потрібно зробити.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею.

На вас чекає багато хорошого. Ви багато працювали та приділяли стільки часу цілі.

Тепер ви бачите, що це люди помічають.

Бізнес покращується. Ви заводите друзів та зв'язку. Життя налагоджується.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Видаліть цю негативну людину зі своїх соціальних мереж. Ви будете такі раді, що вирішили відпустити негативну енергію.

Ви справді шукали, як змусити це працювати, але цього не сталося. Отже, все, що вам залишається зробити, це встановити твердий кордон і це ваше право.

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