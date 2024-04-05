Відповідаючи на скаргу одного з клієнтів, ПриватБанк зазначив, що стикаються з випадками, коли після закінчення депозитного терміну клієнти отримують старі долари.

"ПриватБанк" зіткнувся з критикою з боку своїх клієнтів через нарікання на проблеми при здійсненні валютних операцій та видачі пошкоджених купюр. Відгук з'явився на сайті Мінфін.

Втім, "ПриватБанк" наголосив на своєму строгому дотриманні директив Національного банку України (НБУ), підкресливши, що вони не впроваджують жодних обмежень стосовно року випуску або номіналу іноземних валют.

Відповідаючи на скаргу одного з клієнтів на форумі Мінфін, "ПриватБанк" зазначив, що стикаються з випадками, коли після завершення депозитного терміну клієнти отримують старі, пошкоджені купюри з плямами.

"Після закінчення депозиту ти отримуєш порвані, старі з плямами купюри і ніхто на це не звертає уваги. А все тому, що ти чекаєш смс про зняття готівки, а ця смс приходить після 12.00, коли нових купюр немає, тому що вони може і були, але їх уже розібрали вранці, так що замкнене коло виходить", – поскаржилась клієнтка.

"ПриватБанк" у своїй відповіді заявив про повну відповідність вимогам НБУ, зокрема щодо обігу банкнот іноземної валюти без обмежень по року випуску чи номіналу. Більше того, "ПриватБанк" звернув увагу на Постанову №75 НБУ, яка забороняє банкам відмовляти клієнтам в обмінних операціях з купюрами будь-якого року випуску, якщо вони відповідають дизайну та мають необхідні елементи захисту.

Тобто всі купюри, які не мають ознак підробки або значних пошкоджень, придатні до використання в усіх типах операцій. В Україні дозволяється обіг купюр, незважаючи на наявність невеликих дефектів, таких як місцеві потертості, до трьох плям діаметром не більше 5 мм, відбитки печаток чи штампів, невеликі надрізи або проколи, за умови, що загальна площа написів, видимих у УФ-променях, не перевищує 200 кв. мм.

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