Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут із пророкуванням на 31 березня.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку, 31 березня.

Атмосфера панує у мистецтві, музиці чи заняттях, що з засобами масової інформації, оскільки нумерологія сьогодні пов'язана з енергією числа життєвого шляху 3, Творческого .

Загвоздка в тому, щоб бути обережним і не перевантажувати себе надто сильно, оскільки ваші інтереси можуть бути розкидані трохи більше, ніж зазвичай.

Намагайтеся позбутися спокуси працювати в режимі багатозадачності, навіть якщо здається, що це спосіб зробити більше справ за короткий проміжок часу.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 31 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Самоврядуйтеся. Легше сказати, чим зробити, але правда в тому, що коли ви навчитеся володіти собою, багато інших областей вашого життя стануть простішими.

Нелегко зосередитися на собі, коли довкола багато провини, але саме тут можуть початися зміни.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Прислухатися до своєї інтуїції складно, коли ваш внутрішній голос збиває вас з пантелику.

Трапляються випадки, коли вам доводиться запозичити логіку або розум друга, якому ви можете довіряти.

А поки що доручіть свої роздуми другу, який допоможе вам безпечно провести вас у цій подорожі на інший бік.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей.

Ви дізналися, що робити, і тепер це робите для інших. Ви опанували цю навичку, тому ваша трудова етика — це те, що допоможе вам далеко просунутися.

Просіть те, чого, на вашу думку, заслуговує ваша енергія. Ви заслужили право довіряти своїм здібностям, та інші теж це зроблять.

Рак (21 червня – 22 липня)

Мапа Таро: Маг.

Виберіть свій улюблений предмет або область навичок, які ви хочете опанувати. У тебе так багато хороших якостей та рис.

Можливо, вам не доведеться докладати надто багато зусиль. Все, що вам потрібно, знаходиться всередині вас самих.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

Не витрачайте жодної хвилини свого дня тільки для того, щоб зрештою розчаруватися.

Ви давали свої поради, пропозиції та мудрість тому, хто не слухає.

Настав час тримати свою енергію при собі і чекати, коли її гідно оцінять або прислухаються до неї.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

З одного боку, у вас є здатність бути врівноваженим, з іншого боку, у вас є здатність приймати розумні рішення.

Ви знаходитесь у сильній позиції. Використовуйте свою силу і не бійтеся виявляти свою особисту силу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Помірність.

Ви хвилюєтеся, і турботи можуть бути передані вашим найвищим силам.

Здайте їх. Не дозволяйте своїм думкам постійно змінюватися, коли Всесвіт здатний взяти на себе ваші страхи та дати вам необхідну свободу.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Туз Пентакль.

Все йде за планом. Що вам потрібно, так це пам'ятати, що все буде добре, навіть якщо ви боїтеся, що цього не станеться.

Минуле довело, що життя здатне змусити все йти своєю чергою. Тож вірте в майбутнє.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута.

У минулому ви відреагували б різко, але тепер, коли ви стали мудрішими, ви знаєте, що потрібно проявляти стриманість і не дозволяти емоціям брати над вами гору.

Ваша внутрішня сила – це, зрештою, ваша суперсила.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Ви отримаєте задоволення від усього, над чим старанно працювали. Ви заслужили на право пишатися всім, чого досягли.

Насправді навколишні захоплюються всім, що ви зробили, і у вас немає причин відчувати провину за успіх.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Іноді доводиться пережити втрату, але це не означає, що так завжди буде.

Ви можете пережити період каяття за те, що не помітили, що незабаром справи пішли в негативному напрямку.

Життя трапляється. Ви зайняті. Все, що ви можете зробити зараз, це відновитися.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Дивіться вперед. Час діяти вже близько.

Це чудовий час для вас, тому що це те, чого ви чекали та планували.

Ви не відволікаєтесь і морально готові старанно працювати і досягти великої мети.

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