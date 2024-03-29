За словами адвоката Романа Сімутіна, вже багато хто стикався із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці.

Національний банк України проводить фінансовий моніторинг з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, і це стосується переказів на картки.

Згідно з висновками адвоката Романа Сімутіна, багато людей отримали запити від банків на пояснення походження коштів на їх картках, і в результаті деяким навіть заблокували рахунок.

Банки перевіряють перекази у межах від 30 до 400 тисяч гривень, звертаючи увагу на такі критерії, як кількість операцій, збільшення обороту на картці, зняття коштів та скарги від осіб, які переказали гроші. За результатами перевірки банк може продовжити або призупинити співпрацю з клієнтом, повідомивши про це Держфінмоніторинг.

"Фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий і масовий характер", - зазначив адвокат.

Адвокат зауважив, що фінансовий контроль стає все більш ефективним, але правоохоронні органи реагують лише на масові або виняткові ситуації.

Він рекомендує клієнтам довести банку законність їхніх дій і операцій, пред'явивши відповідні документи, такі як довідка про доходи, митна декларація чи документи про отримання компенсацій чи спадщини.

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