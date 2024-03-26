Наближається закінчення опалювального сезону, але українців в цьому сезоні чекають деякі зміни.

Наближається завершення опалювального сезону, і для деяких регіонів ця процедура буде введена в дію за особливим порядком.

24 березня під час телемарафону голова правління Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький оголосив, що рішення про завершення опалювального сезону у деяких областях буде прийнято індивідуально. Це стосується регіонів, які найбільше постраждали від російських атак.

Кудрицький підкреслив, що температура повітря буде вирішувати швидкість завершення опалювального сезону. За його словами, недоцільне відключення може створити навантаження на енергосистему.

"Коли опалювальний сезон закінчується при температурі навколишнього середовища +12 чи +14, то люди іноді догріваються електроприладами і це створює додаткове навантаження на енергосистему", - підкреслив він.

Крім того, Кудрицький заявив, що українська енергосистема зараз не зазнає критичних ризиків. Будь-який можливий дефіцит не буде надто серйозним.

"Ми на цю тему знаходимось у комунікації з місцевою владою для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для і без того постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - підкреслив Кудрицький.

Варто нагадати, що тарифи на газ та світло доведеться підвищити, аби відшкодувати гроші та виділити ресурси для вразливих домогосподарств.

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