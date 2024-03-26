Ви легко зможете підвищити потужність сигналу на вашому Wi-Fi і насолоджуватися вищою швидкістю Інтернету.

Професіонали знають, що підвищення швидкості Wi-Fi вдома може значно покращити роботу в Інтернеті, навіть без необхідності використання нового інтернет-провайдера.

Справа в тому, що фахівці назвали кілька простих, але ефективних порад щодо посилення сигналу Wi-Fi.

Перш за все, розмістіть маршрутизатор на відкритому просторі, в ідеалі поруч із пристроями, які потребують швидкого підключення.

Не розміщуйте його біля товстих стін, металевих предметів або громіздких меблів, які можуть послабити сигнал. Для приватних двоповерхових будівель розгляньте можливість розміщення маршрутизатора вище, щоб забезпечити краще покриття верхніх поверхів.

Крім того, уникайте розміщення біля вікон або стін, що прилягають до сусідів, щоб запобігти втраті сигналу.

Також обов'язково налаштуйте канал або діапазон частот вашого маршрутизатора, щоб мінімізувати перешкоди та підвищити швидкість. Це особливо важливо при одночасному підключенні кількох користувачів.

Відкрийте меню адміністратора вашого маршрутизатора (зазвичай підключившись через кабель Ethernet і ввівши IP-адресу маршрутизатора у веб-браузері), щоб змінити налаштування каналу. Рекомендується використовувати канали 1, 6 та 11, оскільки вони мають найменшу кількість перешкод. Однак також спробуйте різні канали, щоб знайти той, який найкраще підходить.

Крім цього оптимізуйте орієнтацію ваших антен, щоб максимізувати потужність сигналу. Вони зазвичай розташовані горизонтально, тому при одноповерхових установках тримайте вертикально, щоб сигнал поширювався вбік.

У багатоповерхових будинках спробуйте розташувати одну антену вертикально, а іншу горизонтально, щоб ефективно охопити обидва поверхи.

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