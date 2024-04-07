Людина – це енергія, а як нас добре навчали у школі, енергія не створюється та не знищується, її можна лише трансформувати.

Тому є люди, здатні заряджати негативною енергією інших людей з таких причин, як заздрість, найчистіше зло або тому, що хтось заплатив за це.

Пристріт — один із найвідоміших способів накликати на людину ці погані вібрації.

Як виявити пристріт і як його позбутися?

Отже, ми збираємося розкрити, з чого складається пристріт, якими є його основні характеристики і деякі ритуали, які існують для позбавлення від нього.

Що таке пристріт?

Це поширене переконання у всіх видах цивілізацій, і його назва пов'язана з тим, що одна людина може принести нещастя іншій, просто глянувши на неї уважно; у деяких регіонах вважається, що люди з ясними очима з більшою ймовірністю проектують це темне бажання.

Діти та немовлята, найбільш сприйнятливі. Сила нашої особистості, яку ми здобуваємо з роками, необхідна для того, щоб погані побажання інших людей не впливали на нас у нашому повсякденному житті. Ось чому часто кажуть, що діти і немовлята найбільш схильні до пристріту.

Таким чином, у ранньому віці симптоми пристріту можуть виявлятися, серед іншого, у вигляді втрати апетиту, проблем зі шкірою, діареї, неконтрольованого плачу без видимої причини. Незважаючи ні на що, необхідно уточнити, що діти можуть страждати на поширені захворювання, які важко виявити простим способом, наприклад, дитячими коліками.

Пристріт у дорослих. Якщо в найменшому будинку вроки проявляється фізично, то у дорослих він зазвичай зачіпає психологічний рівень. Деякими проявами того, що хтось на нас наврочив, є раптовий стрес та нервозність, глибокий страх без видимої причини чи страждання параної та галюцинації без пояснення причин.

Це також може вплинути на наш шлунок і виявлятися запамороченням, блюванням або нудотою і навіть завдавати нам неприємностей перед сном.

Як запобігти пристріту? Якщо ми повернемось у давнину, ми знайдемо такі предмети, як Око Гора в єгипетській культурі як символ боротьби з цим злом, а в Туреччині та Греції найпоширенішим є Назар, синій камінь, що має точну форму. очей.

У різних регіонах Іспанії срібло — це метал, який зазвичай використовується як захисник.

Оскільки пристріт в основному є результатом заздрості, існують деякі домашні засоби, наприклад, якщо хворому надягають різнобарвну стрічку, щоб лиходій дивився не в очі, а на предмет, що б'є.

Внутрішня сила, найкраща зброя . Хоча вищезгадані предмети можуть захистити нас від пристріту, ще один дуже важливий аспект, щоб він не вплинув на нас, - це працювати над своєю духовністю, зміцнювати себе внутрішньо, щоб псування не могло проникнути.

Щоб знати, як запобігти і позбутися пристріту, найкраще перебувати в контакті зі своїм внутрішнім «я», у повній гармонії, намагаючись зберігати позитивний настрій та щастя як причину життя. Тому ніщо й ніхто не може вплинути на їхню заздрість та шкідливі бажання.

Сила яйця проти пристріту. Куряче яйце має безліч магічних значень. Його використовують, наприклад, у певних ритуалах для того, щоб жінка завагітніла, а також він може дозволити очиститися людині, яка страждає від пристріту.

Для цього постраждалий має встати, а інша людина пропускає яйце через шкіру, промовляючи молитву, наприклад, молитву Господню, або молитву, присвячену Святому Георгію, святому, якому дана сила зняти це прокляття. приписується.

Після того, як воно пройшло через усі частини, яйце розбивають на склянку з водою, а потім викидають усі залишки, що символізує те, що все зло виходить із нас.

Не існує певного дня або часу для проведення такого роду ритуалу зі зняття пристріту, тому його можна проводити в будь-який зручний для нас час.

Згідно з деякими повір'ями, якщо яйце, яке використовувалося при чищенні, розрізняється формою і розрізняє обличчя людини, це може бути ключем до розуміння того, хто намагається нам нашкодити.

Оливки, вода, свічки та гвоздики. Якщо вас не влаштовує чищення яйця для позбавлення від пристріту, є ще один ритуал, який також вимагає, щоб у ролі шамана виступила інша людина. У правій руці цей нестиме запалену білу свічку, а в лівій — оливкову гілку.

Перед ними буде людина зі злом, що лежить вниз, і з оливковим деревом шаман проллє на нього дощову воду або воду, зібрану з природного середовища, наприклад, з озера чи моря. .

Після того, як ви облили водою все тіло, їм доведеться встати, зробити три кола праворуч наліво і прийняти щедру ванну з водою, невеликою кількістю одеколону та двадцятьма однією бездоганною білою гвоздикою.

Усередині ванни не потрібно тертися, просто зберігайте спокій, щоб квіти просто ввібрали будь-яку близьку до нас погану енергетику.

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