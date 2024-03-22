Любителі астрології часто задаються питанням про характеристики, пов'язані з кожним знаком зодіаку.

Якщо вам цікаво дізнатися більше, продовжуйте читати, поки ми заглибимося в чотири найбрутальніші знаки зодіаку.

Овен: сміливий і зухвалий Овен

Овном, першим знаком зодіаку, управляє Марс, планета дії та агресії. Відомі своєю сміливістю та наполегливістю, Овни не соромляться слів, коли справа доходить до вираження своєї думки. Вони не бояться висловлювати свою думку, навіть якщо це означає різкість чи конфронтацію. Хоча їхня чесність часто цінується, іноді вона може здатися іншим грубою або бездушною.

Телець: упертий Бик

Телець, якого символізує бик, — земний знак, відомий своєю непохитною рішучістю та впертістю. Коли Тельці твердо переконані у чомусь, вони можуть бути зовсім негнучкими, відмовляючись зрушити з місця або розглянути альтернативні погляди. Їх упертий характер може призвести до конфліктів, особливо коли вони упираються під час розбіжностей. Хоча Телець цінує вірність та стабільність, йому може бути складно поглянути на речі з іншого погляду.

Близнюки: балакучі близнюки

Близнюки, представлені близнюками, — повітряний знак, відомий своєю кмітливістю та балакучістю. Хоча Близнюки — чудові комунікатори, їхня схильність говорити без перерви іноді може здатися грубою чи неуважною, особливо якщо вони домінують у розмові, не дозволяючи говорити іншим. Їх двоїста природа означає, що вони можуть перетворюватися з привабливих і товариських на пліткарів і байдужих, що може дратувати людей.

Скорпіон: сильний скорпіон

Скорпіон, яким керує Плутон і асоціюється з інтенсивністю та пристрастю, часто вважається одним із найзагадковіших та загадкових знаків зодіаку. Хоча Скорпіони затято віддані та захищають своїх близьких, вони також мають репутацію мстивих та власних людей. Їхні сильні емоції іноді можуть призвести до того, що вони накинуться або почнуть мстити, через що вони виглядатимуть грубими або ворожими стосовно тих, хто їм суперечить.

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