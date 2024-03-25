У Полтаві засудили жінку, яка 19 разів не платила за продукти в одному і тому ж магазині.

Жінка пакувала продукти в сумку та йшла з магазину, не заплативши за товар.

Про це йдеться у вироку районного суду міста Полтави.

Так, жінка від вересня до листопада 2023 року виносила продукти із магазину, товар вона клала собі в сумку та не розплачувалась.

Було зафіксовано 19 крадіжок, із магазину жінка виносила лише продукти харчування, ковбасу, сири, десерти, м'ясо, корм для котів, сметану та інше.

Повідомляється, що жінка могла набрати продуктів на 300-500 грн, не заплативши, а наступного дня знову прийти в той самий магазин.

Факт крадіжки зафіксували камери спостереження.

На суді жінка провину визнала та розкаялась, повідомивши, що харчувалась вкраденими продуктами, та частину грошей вже відшкодувала магазину.

Відомо, що суд встановив, що жінка "страждає на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, має синдром залежності, отримує замісну терапію".

Жінку визнали винною у крадіжках та засудили до 5 років позбавлення волі, бо раніше вона була судимою.

Джерело: ТСН.

До слова, у Дніпрі доцент кафедри вирішив вкрасти пиво та чіпси у магазині.

У травні 2023 року співробітник Університету митної справи та фінансів зайшов до пивного магазину на Набережній Перемоги та вкрав дві пляшки пива, куряче в'ялене м'ясо та чіпси з часником.

Крадіжку помітила охорона та чоловіка затримала поліція.

Доцент на судовому засіданні визнав повністю вину.

Спочатку доценту кафедри було призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

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