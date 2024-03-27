Телефон продовжує вмикатися та вимикатися – це одна з найнеприємніших речей, з якими ви можете зіткнутися.

Раптове перезавантаження телефону може викликати різні причини, тому існують різні виправлення залежно від обставин.

У цьому пості ми перерахуємо 4 можливі причини, через які iPhone перезавантажується без причини, а також реальні рішення цієї проблеми.

Чому телефон перезавантажується без причини?

1. Невдале оновлення;

2. Атака шкідливого ПЗ;

3. Проблема з обладнанням;

4. Нестабільний драйвер.

Що робити, якщо телефон перезавантажується без причини?

Для початку необхідно розрядити акумулятор телефону. Якщо ваш iPhone починає працювати зі збоями, наприклад, перезавантажується без причини, ймовірно, десь є проблема, і простий трюк, наприклад, розряджання акумулятора телефону, може виправити ситуацію.

Потім вивантажте програми телефону, які не використовуються. Перевірте програми на вашому пристрої. Видаліть програми, якими ви більше не користуєтеся.

Безглуздо зберігати програми, якими ви не користуєтесь або які вам не потрібні. Очистивши їх, ви звільните трохи корисного місця для зберігання і водночас допоможете вашому iPhone працювати плавніше і без перезавантажень.

Апаратне скидання iPhone - перезавантаження. Апаратне скидання вашого iPhone може вирішити проблему, пов'язану з тим, що телефон перезавантажується без причини.

Оновіть версію програмного забезпечення телефону. Іноді Apple випускає нові версії iOS, щоб виправити деякі проблеми з програмним забезпеченням, а також подати нові функції.

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