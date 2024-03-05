Щоб подати заявку на субсидію, необхідно підготувати та подати набір необхідних документів.

Громадяни України продовжують користуватися можливістю отримання житлових субсидій, статус яких можна визначити через веб-портал Пенсійного фонду України. У 2024 році деякі категорії споживачів мають шанс претендувати на цю допомогу.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики. Там пояснили, які документи треба подавати для отримання субсидій українцям.

Щоб подати заявку на субсидію, потрібно підготувати та подати набір необхідних документів, включаючи офіційні заяви та довідки. Список основних документів на отримання субсидії включає:

заяву на отримання субсидії;

декларацію про доходи та видатки;

офіційну довідку про доходи за вказаний період;

документ, що засвідчує особу.

Щодо останнього пункту, споживач може представити як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення або документ, що підтверджує статус біженця.

Слід відзначити, що крім громадян України на субсидії можуть розраховувати також іноземці. Проте для цього вони повинні законно перебувати на території України та мати відповідні документи, що це підтверджують.

Додатково до основних документів на субсидію необхідно представити такі:

копія договору про реструктуризацію заборгованості, якщо існує або був борг за комунальні платежі;

довідка про внутрішньо-переміщених осіб, якщо це має місце;

копія договору оренди житла у випадку, якщо особа є орендарем.

У випадку, коли особа проживає в іншому місці, але зареєстрована у житлі, на яке вона планує отримати субсидію, необхідно надати документ, що підтвердить відсутність фактичного проживання за цією адресою.

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