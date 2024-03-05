Національний банк прогнозує підвищення зарплат в Україні, яке вплине не лише на їхню номінальну величину, але й на їхню реальну покупну спроможність. Це означає, що українці матимуть змогу придбати більше за ті самі гроші. Регулятор пояснює цей процес зростанням конкуренції серед роботодавців за кваліфікованими кадрами. Про це розповіли в самому НБУ.

За даними Нацбанку, бізнес вже розпочав підвищення рівня оплати праці своїх працівників. Багато компаній виконують не лише номінальне, але й реальне підвищення заробітної плати, що перевищує рівень інфляції. За оцінками НБУ, минулого року середня реальна зарплата в Україні зросла на 3,5%.

Українці можуть очікувати збільшення рівня оплати праці, що сприятиме й зниженню безробіття, наголошують експерти. Процес підвищення зарплат буде тривати й надалі, а це допоможе знизити рівень безробіття.

За даними Національного банку, кількість вакансій у зростанні, але багато підприємств мають труднощі у пошуку кваліфікованих кадрів через структурні дисбаланси на ринку праці. Мобілізація та значна міграція, зумовлені війною, ще більше ускладнюють цей процес. У результаті, хоча безробіття зменшується, це відбувається дуже повільно.

За словами представників НБУ, зростання попиту на кваліфікованих працівників стає наслідком цих тенденцій, а сам попит лише збільшуватиметься в майбутньому. Національний банк прогнозує подальше зниження рівня безробіття та зростання зарплат.

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