Деякі українські монети можуть приносити своїм власникам значні суми грошей, незалежно від їх номіналу. Навіть за монету номіналом у 1 копійку можна отримати тисячі гривень. Про це повідомляють фахівці ресурсу "Монети-ягідки".
Наприклад, екземпляр монети 1992 року, виду 1.35АА, може коштувати понад 11 000 гривень за один екземпляр. Його відрізняє:
- ступінчаста верхівка правого верхнього листа;
- маленькі ягоди.
Також, монета номіналом 1 копійка 1992 року, виду 1.11АЕ, може продаватися на спеціалізованих аукціонах за суму від 4 000 до 14 000 гривень. Її можна впізнати за:
- округлою верхівкою правого верхнього листа;
- великими ягодами.
Монети номіналом в 1 копійку 1996 року також користуються популярністю серед колекціонерів. Зокрема:
- Монети різновиду 1БА із великими ягодами можуть бути продані за ціну від 1 300 до 2 000 гривень;
- Екземпляри різновиду 1БВ із маленькими ягодами оцінюються в діапазоні від 2 500 до 3 000 гривень.
Нумізмати зазначають, що "1 копійка 1996 року зустрічається не лише в колекційних наборах Національного Банку України, але й у загальному обігу. Однак вартість монет, вилучених з обігу, зазвичай нижча, ніж тих, що зберігаються в наборах".
Варто зазначити, що часто колекційною робиться монета через непомітні дрібниці, які можуть помітити тільки фахівці. Тому рекомендується консультуватися з експертами для оцінки монет.
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