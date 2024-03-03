В Україні три категорії військових можуть отримати доплати від 15 тисяч.

Додаткові виплати у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень передбачені для трьох категорій бійців згідно з постановою щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Про це йдеться у постанові "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану".

Ці доплати отримують інструктори військових навчальних центрів, обмежено придатні до служби, а також особи, які обіймають керівні та інструкторські посади у навчальних військових частинах.

Конкретні умови отримання додаткової винагороди різняться в залежності від категорії бійців. Керівникам та інструкторам навчальних військових частин щомісяця виплачується додаткова сума в розмірі від 15 000 до 30 000 гривень, враховуючи їх рівень кваліфікації та час, витрачений на підготовку персоналу.

Військовослужбовцям, які через поранення, пов'язані з захистом Батьківщини, визнані обмежено придатними або непридатними до служби з подальшим переглядом протягом 6-12 місяців, надається грошове забезпечення у повному обсязі за останньою посадою. Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення, таким бійцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

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