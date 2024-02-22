Гороскоп на 23 лютого 2024 року, відкрийте для себе астрологічні прогнози знаків Зодіаку для кохання, здоров'я та грошей.

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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі та господарстві Місяць та Сила: можуть виникнути сумніви щодо правильності вашого становища. Ви зважите все за і проти, щоб ухвалити рішення, тому що щось не складається і ви почуваєтеся некомфортно. Вашою економікою доведеться керувати перед імпульсами.

У коханні та оточенні Дев'ятка Кубків і Двійка Монет: в емоційних відносинах гарний вплив може надати велику допомогу, щоб не розвалитися перед поганими часами. Краще дбайте про людей, які завжди поруч з вами, і ви побачите, яке задоволення ви відчуєте.

У здоров'я та вашої енергії П'ятірка Меч і Туз Меч: після смутних часів ваш настрій зможе скористатися припливом життєвих сил, який нахлине на вас.

Ваш колір та щасливе число: зелений та 9.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та економіці Десятка монет та Чарівник: досліджуйте нові форми роботи або нові робочі місця, де ви зможете вивчити все, що захочете. Ця ситуація стає для вас надто маленькою, і вам потрібно більше. Ваша економіка дуже стійка, щоб інвестувати у невеликі бажання.

У коханні та оточенні Двійка Кубків та Смерть: ви повинні бути готові як до особистої, так і до екзистенційної кризи. Вони є частиною життя. У родичів буде зовсім інше ставлення до того, що у них зазвичай буває перед зустріччю різних думок.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Четвірка Меч і Король Монет: настають тижні занепокоєння через м'язові захворювання, яким може допомогти дієта з дефіцитом певних вітамінів або мінералів.

Ваш колір та щасливе число: синій та 0.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та економіці Трійка монет і Туз монет: не забувайте, що робота — це також простір, в якому терпіння та вміння поводитися мають основне значення, якщо ви хочете отримати бажані результати. Щоб отримати гроші, потрібно докласти чимало зусиль, тож не витрачайте їх заради простого пориву.

У любові й оточенні Помірність і Лицар Монет: любов вимагає часу, відданості справі і свободи, як її розвитку, так її зцілення, і ви перебуваєте у другій ситуації. При необхідності складіть собі план, щоб знати, які напрями ви приймаєте у цьому плані. Приходить молодий чоловік з добрими новинами про здоров'я близької людини.

У здоров'я та вашої енергії Вісімка Жезлов та Дев'ятка Монет: це буде день виснаження енергії, але ви зможете перевершити цю межу завдяки своїм резервам та здатності генерувати енергію, особливо ментальну.

Ваш колір та щасливе число: Помаранчевий та 3.

РАК

21 червня – 22 липня

рак,

У роботі та економіці Сімка Меч і Королева Меч: ви потрапите в робоче середовище, де вам доведеться працювати трохи старанніше, так що незабаром ви відчуєте фінансову свободу. Будьте проникливими і працюйте самостійно, без необхідності критики чи думок.

У коханні та оточенні Вісімка Монет та П'ятірка Монет: сентиментальні кризи не допомагають розвиватися та вступати у розмову з тими частинами тіні, які нас так лякають. Вам доведеться зіткнутися з усім у житті і дати рішення, інакше на вас чекають закулісні невдачі.

По здоров'ю та вашій енергії, Повішений і Суд: вам слід якнайбільше відпочивати. Ваш душевний стан більше не витримує і необхідно перезавантажити енергетичну систему за допомогою очищення.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 7.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та економіці Паж Кубків та Десятка Меч: у вас є здатність залучати людей, які можуть стати ключовими гравцями для розвитку сильної командної роботи. Ваше начальство це враховує і незабаром у вас з'явиться більше завдань, ніж спочатку. Ваша економіка тоне через погане рішення.

У коханні та оточенні Путівник і Десятка Жезлов: прийнявши не зовсім правильне рішення, ви знаєте, що наступного разу уважніше ставитеся до загальної картини. Не докоряйте собі через це і продовжуйте проявляти свою прихильність так, як ви вважаєте правильним. Сімейний тягар, який стане вашою проблемою на кілька днів.

У здоров'я та вашої енергії, Дурень та Король Жезлов: перезавантажте свій розпорядок дня. Вони не є негативними для вашого стану здоров'я, але іноді вам доведеться дивувати свій розум, щоб підтримувати його активність. Вам потрібно дбати про свою коронну чакру.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 2.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та економіці Четвірка Монет та П'ятірка Кубків: ви можете втратити якість рішення, результативність чи навіть мотивацію до того, що ви робите. Ви можете здатися, але завжди маючи за собою план, яким ви зможете підтримати себе, оскільки ваша економіка переживає не найкращий момент.

У коханні та оточенні Туз Кубків та Імператриця: ви повинні бути об'єктивними у своїх бажаннях. Ви збираєтеся розпочати новий шлях і можете нервувати з приводу того, що станеться, але справа не в цьому, оскільки ви зосереджуєтеся на майбутньому, не визначившись до кінця з сьогоденням. У вас буде дуже помітне емоційне зростання.

Щодо здоров'я та енергії Четвірка Кубків та Сімка Кубків: ви вимагаєте від себе більшого, ніж здатні. Це може позначитися на вашому здоров'ї під час будь-яких зусиль, особливо з погляду суглобів та рухливості.

Ваш колір та щасливе число: жовтий та 4.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та господарстві, Закохані та Трійка Кубків: ваш гарний настрій змусить усіх насолодитися теплою атмосферою. Це зробить роботу терпимішою і допоможе зняти стрес, що накопичився за тиждень.

У коханні та оточенні Сімка Монет та Трійка Жезлов: залиште осторонь холодність і насолоджуйтесь часом зі своїми близькими, щоб полегшити тиск у грудях. Знайдуться ті, хто вислухає вас і дасть найкращу пораду.

У здоров'ї та вашій енергетиці Шістка Жезлів та Двійка Жезлів: система кровообігу може дати ознаки внутрішніх проблем, до яких додадуться невеликі порушення дихання. Практика усвідомленого дихання не лише допомагає покращити дихання, а й збалансувати наше ауричне поле.

Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 6.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

скорпіон,

У роботі та господарстві Лицар Кубків та Шістка Кубків: дуже уважно аналізуйте свої рухи. За вами можуть стежити на певній позиції в часі, і вони шукають певного профілю, не обов'язково кращого. Ваша фінансова система перебуває у межах норми.

У коханні та оточенні Двійка Меч і Королева Меч: ви дуже впевнені в тому, чого хочете, але це не завжди відповідає бажаній реальності. Завжди пам'ятайте про те, що потрібно іншій людині, щоб все було справді задовільно та у здоровому балансі.

У здоров'я та вашої енергії, Туз Меч і Четвірка Жезлов: є гарний настрій, щоб провести день з користю для будь-якої практики або рутини, якою ви давно не займалися.

Ваш колір та щасливе число: чорний та 3.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та господарстві Жриця та Імператор: ви вступите у більш розслаблений період. Ви наполегливо працювали якийсь час, тому зараз саме час пожинати плоди і насолоджуватися досягнутими успіхами. Ваші матеріальні блага можуть принести користь та досягти хорошої стабільності.

У коханні та оточенні Лицар Жезлов та Лицар Мечів: навчитеся відпускати тягар, якого у вас більше немає фізично в теперішньому. У всього є свої стадії навчання, але ви знаєте, що цей момент вже мав пройти, і ви застрягли. Пориньте у відкриття нових частин історії та не звертайте уваги на те, що скажуть люди.

У здоров'я та енергії Колісниця та Десятка Кубків: настрій задовільний. Влаштуйте посиденьку, відсвяткуйте справи, що назріли, або вирушайте в коротку поїздку в місце, де багато зелені. Природа закінчує зцілювати нас внутрішньо.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 2.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві Зірка та Диявол: атмосфера на вашій роботі цього тижня буде трохи нестабільною. Ви всі відчуватимете деякий стрес через нещодавні події, і це може вплинути на ваш настрій і відданість компанії. Стережіться злодіїв, втрат або брехні про ваші фінанси.

У коханні та оточенні Сімка Жезлов та Королева Жезлов: ви повинні прояснити свої справжні почуття по відношенню до інших, і їх необхідно прояснити. Жіноча постать, старша за вас, може втрутитися туди, куди вона не потрібна.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Вісімка Меч і Паж Монет: ваше тіло розмовляє з вами. Ви повинні діяти до того, як все розвинеться, і тоді ви почнете почуватися погано.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 8.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці, Король Меч і Світ: навіть якщо ви не любите змін, у багатьох випадках вони неминучі, але вони не обов'язково мають бути поганими. Фактично наближається новий розділ у вашому трудовому житті, де ви зможете дізнатися щось нове і по-новому поглянути на світ. Будьте проникливими і короткими при прийнятті рішень.

У любові та оточенні, Справедливості та Папі: у вас надто багато очікувань щодо того, що має відбутися в майбутньому. Відмовтеся від цих ідей та реалістично оцінюйте свої почуття до іншої сторони. Це справа, яка вимагатиме часу, так що не переживайте через це. Сім'я отримає дуже важливе повідомлення, яке їм доведеться вирішити.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Шістка Меч і Паж Меч: власництво - один з ваших найбільших недоліків, і це може позначитися на вас як емоційно, так і на вашому психічному здоров'ї. Навчіться довіряти іншим, і ваше тіло скаже вам спасибі.

Ваш колір та щасливе число: Фісташковий та 5.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та економіці Сонце і Трійка Меч: можливо, вам час переосмислити своє становище не через щось негативне, а тому, що ви хочете розширити свої межі. Незабаром ви відчуєте себе в пастці, якщо не зміните своє ставлення чи погляд на робоче середовище.

У коханні та оточенні Паж Жезлов та Дев'ятка Жезлов: не плутайтеся у своїх ідеях і прислухайтесь, перш ніж приймати рішення. Чим важливіший проект, який належить побудувати, тим більше часу вам доведеться страждати.

За здоров'я та вашої енергії, Король Кубків та Королева Монет: можливо, останні кілька днів у вас був сильний стрес, тому подумайте про зміну способу життя, особливо коли йдеться про відпочинок та харчування.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 2.

Джерело: magic.horoscope.

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