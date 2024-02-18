Читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 18 лютого, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Читання карт Таро для кожного знака Зодіаку на 18 лютого.

Тож слухайте своє серце. Через що ви пройшли, що, на вашу думку, могло вас зламати, а потім запитайте себе, чи можете зробити щось корисне з цією інформацією.

Ви можете використовувати свої знання, щоб допомогти іншим і створити бізнес, який задовольнить потреби, які, як ви виявили, мав світ, коли ви не вистачало, але ніхто не міг вам допомогти.

Щоденний гороскоп для знака зодіаку на 18 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Іноді вам потрібно зберігати пильність, і коли ви перебуваєте в місці, де відчуваєте себе невпевнено, бути стриманим — це нормально.

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку прихованих ворогів та карми.

Отже, наступні 30 днів присвячені вивченню складніших життєвих уроків, які стосуються того, кому ви можете довіряти, а кому ви, можливо, не зможете довіряти.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Коли ви виходите знайомитися з новими людьми, будьте краще слухачем і менше кажіть, щоб ви могли бачити, хто ви поруч, і впізнавати їх.

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку дружби та спілкування.

Це час для вивчення та розуміння інших людей, щоб ви могли краще вести бізнес та знати, чим ви можете бути корисні.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ви можете не усвідомлювати, що ви на шляху до вершини своєї кар'єри, і успіх може стати сюрпризом, який ви отримаєте за наполегливу працю.

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку кар'єри та соціального статусу. Ви знаходитесь на духовному шляху, тому обов'язково дослухайтеся до своєї інтуїції та довіряйте їй.

Рак (21 червня – 22 липня)

Слухай своє серце, Раку. Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку вищої освіти.

І зараз саме час вивчити ваше розуміння віри в невидиме за допомогою медитації, молитви та наближення до Бога через природу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку із загальними ресурсами.

Це чудовий час, щоб повірити в чудеса і усвідомити, що іноді вам може здаватися, що вам недоступно, але це так. Вам просто потрібно набратися терпіння, виявляти старанність та ставити правильні питання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку зобов'язань.

Іноді ви не знатимете, у що вплутуєтеся, доки не візьмете участь.

Ви можете знайти у проекті кілька сюрпризів, які були приховані, і вам доведеться переглянути свій підхід, щоб усе запрацювало.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Вам не обов'язково робити все, і якщо вам потрібно зробити багато, зверніться за допомогою. Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку з повсякденними обов'язками. Таким чином, рутинні завдання можуть відчуватися так, ніби з ними пов'язане якесь найвище покликання.

Істина в тому, що навіть найменші доручення є формою служіння іншим. Можливо, ви не завжди чуєте подяку, але ви робите багато добра, якщо дотримуєтеся досконалості.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Займайтеся мистецтвом, отримуйте задоволення та проявляйте творчий підхід. Сезон Риб починається сьогодні, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку ігор. Це чудовий час, щоб дати волю своїй уяві та заглянути за межі можливостей.

Чудова ідея може прийти до вас зненацька і дозволити вам побачити потенціал нестандартно.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку та сім'ї. Це чудовий час для зміцнення близькості та єднання з членами сім'ї.

Але пам'ятайте, що вам, можливо, доведеться вирішувати певні проблеми, про існування яких ви не підозрювали через відсутність спілкування або через те, що люди занадто довго тримали все в собі.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного будинку спілкування.

Зверніть увагу на мову тіла і на те, що люди не говорять, але показують своїми діями. Соціальні сигнали будуть вам корисні і дадуть уявлення про стосунки, що вимагають перевірки температури.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Сьогодні починається сезон Риб, і це привертає увагу до вашого сонячного грошового будинку. Настав час підбити підсумки того, що ви робите і чому.

Будьте впевнені, що ваші наміри завжди чисті, коли справа доходить до витрачання того, що у вас є.

Риби (19 лютого – 20 березня)

З днем ​​народження, Риби.

Сонце входить у ваш знак і починає ваше сонячне повернення. Сезон Риб привертає увагу до вашого сонячного будинку особистості. Настав час переглянути своє життя та свої цілі.

Встановіть для себе нові та те, що ви виявите, більше не вписується у ваше ідеальне життя, почніть переглядати та вносити важливі зміни.

Джерело: yourtango .

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