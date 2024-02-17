Ваше читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 17 лютого, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Овен, коли ви бачите Дев'ятку Пентаклі в перевернутому вигляді, настав час чесно поговорити з самим собою про гроші.

Будучи Овном ви можете мати схильність до перевитрати коштів, тому ця карта говорить про те, що потрібно повернутися в потрібне русло з бюджетом. Якщо можете, уникайте імпульсних покупок речей, які вам не потрібні, навіть якщо це здається доречним.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Помилка чи невпевненість у своєму рішенні можуть змусити вас відчувати себе невпевнено, Телець, але перевернута Шістка Жезлов не говорить про те, що так і має бути.

Вам стає зрозумілим, що вашим почуттям необхідно показати правду про вашу реальність. На вас чекає безліч чудових справ. Суть у тому, щоб ви дозволили собі побачити їх такими, якими вони є.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Ніхто не любить і не отримує задоволення, коли виникають проблеми та постійні битви, що виснажують ваше серце.

Отже, коли ви бачите перевернуту карту Таро П'ятірка Меч, ви отримуєте білий прапор капітуляції. Всесвіт каже, що скоро на вас чекає великий розрив у всій напрузі.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператриця.

М'якший підхід часто недооцінюють і вважають слабкістю, але для вас, Раку, це шлях, яким вам потрібно йти.

Карта Таро Імператриця показує вам, що бути самим собою – це нормально. Вам не потрібно доводити нікому свою силу, застосовуючи силу. Ви можете бути настільки ніжним, наскільки вам потрібно, якщо такий спосіб, на вашу думку, вам найбільше підходить.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернута.

Ви не можете постійно носити своє серце на рукаві. Вам також не слід турбуватися про речі, які ви не можете змінити.

Можливо, ви спостерігаєте, як хтось, кого ви любите, приймає жахливі рішення, але перевернута Десятка Жезлов говорить про те, що це їхнє життя та урок, який треба засвоїти. Відійдіть убік і дозвольте Всесвіту виконати свою роботу, не втягуючись у емоційну кризу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Гарний будинок, чудова сім'я, місце, яке ви можете назвати своїм, - це скарби, які ви хочете мати у своєму житті, і Четвірка Жезлов каже, що потрібно прагнути до них і працювати заради того, чого ви хочете.

Вам не доведеться погоджуватись на менше, навіть якщо на шляху виникнуть труднощі. Вони прийдуть до вас досить скоро, але при цьому буде потрібно старанність і час.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Справедливість

Світ не завжди може ставитися до людей так, як слід, але ваше завдання — залишатися чесними, відвертими і заслуговують на довіру.

Терези, вам потрібно щодня дивитися на себе в дзеркало. Отже, коли доходить до правильних вчинків, робіть це заради чесності.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклею.

Гроші - це один із ресурсів, який можна поповнити, і хоча вам може знадобитися час, щоб повернутися туди, де ви були до кризи, ви це зробите.

Речі мають кумедний спосіб зрівнятися, коли вам раптово доводиться витрачати гроші на рахунок чи людину. Ви отримуєте перерву у роботі. Проходить ще якийсь час, з'являється ресурс. Це все подарунки, які допомагають протистояти втраті.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Нудьга і повторення одного й того ж знову й знову — справа нелегка, але буденність — це ще й те, що робить життя солодким.

Насолоджуйтесь передбачуваністю, Стрілець. Навіть якщо ви думаєте, що це нудно і не варто вашого часу. Якось ви виявите, що це дає вам почуття безпеки та комфорту.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута.

Вам не подобається зміни, які ви не реалізували.

Можливо, ви не цінуєте, коли хтось змушує вас робити щось по-своєму, але цього разу важливо, щоб ви позбавилися необхідності завжди бути на місці водія. Перевернута Шістка Меч говорить про те, що це ще не все, так що будьте готові.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Бути багатим – це ще не все, але можливо корисно знати, що гроші завжди під рукою, якщо вони вам знадобляться.

Немає нічого поганого в бажанні мати більший дохід, тому, якщо ви ставите питання, чи варто вам шукати іншу роботу або працювати більше, ця карта каже: дійте, але не надавайте значення грошам, коли справа доходить до того, що вам потрібно. ви приносите додому як годувальника.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Меч.

Щось чудове приходить до вас через думку чи ідею, як каже Туз Меч.

Ви можете мити волосся або робити щось зовсім не пов'язане з тим, що ви усвідомлюєте, але ваш розум і серце поєднуються, щоб допомогти вам побачити щось кришталево ясне.

Джерело: yourtango .

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