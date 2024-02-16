Читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 16 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Хоч би що приніс вам цей день, він принесе вам багато захоплюючої енергії.

Отже, що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів.

Зберися, Овен. Хоча погано припускати, що день буде важким, Дев'ятка Жезлов обіцяє, що ви зіткнетеся з важкими людьми.

Коли ви думаєте про себе: «Ух ти, це я чи вони, швидше за все, це вони». Шукайте вихід, як часто передбачає Всесвіт - працюйте поодинці і робіть щось самостійно. На сьогоднішній день це все, що ви можете зробити.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Вісімка Кубків говорить про те, що ви, Телець, перебуваєте на межі емоційного виснаження.

Можливо, ви відчуваєте наслідки Повного місяця або, можливо, після напруженого Дня святого Валентина ви ще не оговталися від пізнього виходу в понеділок.

Якою б не була причина, зараз саме час сповільнитись. Вам потрібно дозволити своєму тілу надолужити втрачене. Можливо, подрімати або, можливо, лягти раніше і добре виспатися.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Що ж, Близнюки, ви спробували ці стосунки у старому коледжі, і виявилося, що ви зробили нерозумний вибір, і зараз вам боляче визнавати це.

Ви бачите червоні прапори ясно, як день, і хоч раніше вони махали вам, ви думали, що, можливо, ця людина змінилася, але це не так.

Отряхніться, Близнюки. Сьогодні вам сумно, але завтра, а потім наступного місяця ваше серце буде на кілька світлових років попереду того, де ви зараз. Просто це займе трохи більше часу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колісниця.

Колісниця каже, що ви знаходитесь на початку підйому, і саме тому ви відчуваєте необхідність щодня долати труднощі. Ви амбітні, але бувають дні, коли щурі бігу здаються занадто важкими.

Хоча відмова від куріння звучить привабливо, ви пошкодуєте про цей вибір. Прямо зараз ця карта Таро каже: тримайтеся там, доки не досягнете того місця, куди хочете.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Диявол, перевернута.

Ви самі собі начальник, Лев, та карта Таро Диявол у перевернутому положенні каже вам повторити це та записати на видному місці щодня.

Вас штовхали та били, але подивіться, як ви знову піднімаєтеся на вершину.

Бувають дні, коли ви можете турбуватися про те, наскільки добре і скоро ви оговтаєтеся від того, що трапилося, але ця карта - знак того, що ви повертаєтеся до вершини.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута.

Якщо вам надається можливість, використовуйте її. Може виникнути багато питань щодо того, наскільки добре все буде працювати, але зараз саме час приступити до того, що пропонує вам Всесвіт.

Ви можете очікувати на багато результатів, але ви не дізнаєтеся, якщо відмовитеся внести в гру трохи скіна.

Єдиний вірний спосіб дізнатися, чи готові ви скористатися цим шансом і наскільки добре він виправдається, це почати з чогось і випробувати його на собі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Ситуації та обставини є сумнівними, і ви не можете передбачити майбутнє. Отже, Терези, ви робите все можливе, використовуючи те, що у вас є.

Туз пентаклей у перевернутому положенні говорить про те, що вам, можливо, доведеться зробити занадто багато справ прямо зараз. Ваші завдання більші, ніж ви можете виконати самостійно, тому зверніть увагу на свої страхи.

Вони можуть змусити вас раптово відреагувати, щоб захистити себе, але вам потрібно знати, чи існує це реальна проблема, чи це просто тінь занепокоєння, тому що ви боїтеся, що вона стане проблемою.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Сьогодні хтось обов'язково натисне на ваші кнопки, і ви можете знайти це дуже привабливим або дратівливим.

Частина вас любить сваритися з людиною, яка може заволодіти вашою дотепністю і, можливо, знаходить вас чарівною, коли ви висловлюєте сарказм. Але баланс існує і вам обов'язково захочеться його знайти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Цей День святого Валентина, можливо, був невдалим, можливо, ви були самотні або просто плекали своє серце, щоб зцілитися після розлучення.

Але ця карта Таро Десятка Кубків показує, що на вашому шляху з'являться нові стосунки. Ви можете виявити, що нарешті готові знову закохатися. І навіть якщо ти не шукаєш, саме тоді зустрічаєш людину своєї мрії.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Не все прийде до вас тоді, коли ви будете готові, тому вам потрібно терпляче чекати на відповіді.

Путівник у перевернутому положенні говорить, що ви вступаєте в період, коли тиша і спокій допомагають вам зрозуміти, що намагається сказати ваше серце.

Можливо, ви не зможете відключитися від усього шуму життя, перебуваючи в ньому, тому ретріт, навіть якщо він проводиться у вашій спальні на кілька годин без будь-яких перерв, може допомогти вам розібратися у всьому і набути ясності.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Може виникнути відчуття, що тяжкість світу тисне на ваші плечі, і коли ви стикаєтеся з неможливим, ви можете почати лаяти себе.

Незабаром ви емоційно вийдете на свіже повітря. Ця темна хмара розсіється, і ви знову повернетесь до свого безтурботного стану.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Меч.

Паж Меч пов'язаний з отриманням повідомлення, і сьогодні ви можете отримати інформацію про важливий предмет або ситуацію.

Хоча вам хотілося б бути в курсі подій якнайшвидше, ви можете пропустити дзвінок або не побачити текст під час його відправлення.

Отже, Риби, тримайте під рукою зарядний пристрій для телефону, особливо якщо вам належить щось важливе.

Джерело: yourtango .

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