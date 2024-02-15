У наш час мета володіння телевізором вийшла за рамки перегляду традиційних програм: все більше людей купують телевізори для фільмів, ігор та не тільки.

Підключення смартфона до телевізора – поширена практика, і існує кілька способів досягти цього, залежно від моделі телефону та операційної системи.

Для iPhone:

Користувачі iPhone можуть встановлювати з'єднання за допомогою кабелю USB і HDMI. Альтернативно можна використовувати кабель HDMI разом із певними програмами з Apple Store, такими як iMediaShare. Однак найбільш надійний спосіб синхронізації екранів телевізора та iPhone через мережу Wi-Fi.

Для Android:

Підключення Android-смартфонів часто передбачає використання спеціальних адаптерів. Бездротові з'єднання можна легко встановити, якщо телевізор підтримує Wi-Fi Direct або DLNA. Смарт-телевізори із бездротовою передачею мультимедійного сигналу Miracast забезпечують бездротове дублювання екрану. Для цього телевізору потрібно підключитися до Wi-Fi.

Samsung:

Телефони Samsung можна зручно підключати за допомогою таких функцій як Screen Mirroring або Miracast. Крім того, смартфони Samsung Galaxy можна підключити до будь-якого телевізора через кабель HDMI за допомогою спеціального аксесуара під назвою «станція Dex».

Xiaomi:

Смартфони Xiaomi, включаючи такі моделі, як Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4 та Redmi Note 5, можна підключати до телевізора через HDMI та USB. Інші програми, такі як BubbleUPnP і Wireless Display, також надають можливості підключення до телефонів Xiaomi.

Честь:

Підключити смартфони Honor та Huawei до телевізора можна за допомогою USB-кабелю, а під час використання Smart TV-Box можна використовувати HDMI.

Бездротове з'єднання:

Бездротові з'єднання забезпечують зручність, оскільки немає потреби у додаткових кабелях або необхідності підбирати відповідні роз'єми. Підключення через Wi-Fi Direct підходить для користувачів Android, де і смартфон, і телевізор мають підтримувати Wi-Fi Direct.

ТБ виступає в ролі точки доступу, а з'єднання встановлюється безпосередньо через Wi-Fi. Медіа-файли можна надіслати на телевізор за допомогою стандартної функції «Надіслати».

Кроки для прямого підключення Wi-Fi:

Активуйте Wi-Fi Direct на телевізорі: перейдіть до «Налаштування» — «Бездротовий зв'язок» — Wi-Fi Direct.

Активуйте Wi-Fi Direct на своєму мобільному пристрої: відкрийте "Налаштування" - "Бездротовий зв'язок" - Wi-Fi - Wi-Fi Direct.

Підключайте пристрої. Знайдіть модель телевізора в списку доступних гаджетів для підключення.

Насолоджуйтесь контентом: відкрийте галерею на своєму смартфоні та використовуйте підменю «Надіслати» для передачі файлів на телевізор, що дозволить вам насолоджуватися контентом на великому екрані.

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