Читання карт Таро для кожного знака Зодіаку на 13 лютого, дізнайтеся підказки Всесвіту на цей день.

Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 13 лютого, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання Таро на одній карті?

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро для знаку зодіаку на 13 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

П'ятірка Меч - не зовсім приємна карта, але вона означає, що ви зіткнулися з проблемою, і непорозуміння може призвести до розколу у вашій родині. Однією з причин може бути нерозуміння, викликане повідомленням, яке не було чітко тлумачено.

Може бути важко дізнатися правду, але не мати можливості вибачитися, коли людина, яку ви любите, образила вас. Якщо сімейні стосунки сьогодні стають напруженими, це знак того, що потрібно постаратися не підливати олії у вогонь.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Помірність, перевернута.

Телецю, ти знаєш, чого хочеш від життя, а інші — ні. Отже, якщо у вас є карта Таро Помірність у перевернутому положенні, зверніть увагу.

Хтось може говорити обома сторонами рота, змушуючи вас замислитися, чи варто його слухати або відключитися.

Для вас це шанс продемонструвати, що у вас є безмежне терпіння до інших. Навіщо дозволяти ситуації змушувати вас втрачати свідомість, якщо можна просто почекати, поки ситуація покращиться?

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Сьогодні у вас є два вибори: ви можете зосередитися на позитивних моментах або вказати на негативні.

Істина десь посередині. Однак на початку вашого дня Десятка Пентаклеїв просить вас обов'язково тримати свої благословення у центрі уваги. Тому що з чим би ви не зіткнулися в житті, вам є за що вдячним.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Чутливі люди можуть залучати до свого життя людей, які користуються їхньою добротою.

Королева Меч - це свого роду попередження про те, що слід бути обережними з тим, кого ви допускаєте у своє коло довіри. Ви можете подумати, що всі такі ж добрі, як і ви, а потім ненавмисно запросити користувача, який сприймає вас як належне.

Не поспішайте, щоб дізнатися про людину ближче, перш ніж кидатися в справи надто швидко і сліпо віддавати довіру.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Ієрофант.

Ви не заперечуєте, якщо ситуація зміниться, але сьогодні ви можете бути схильні чинити так, як завжди.

Ієрофант це індикатор того, що збереження статус-кво спрацює для вас, навіть якщо ви не обов'язково плануєте залишатися послідовними у своєму підході.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Башта у перевернутому положенні.

Проблема, на вирішення якої, як ви думали, піде набагато більше часу, схоже, виникла і вирішилася раніше, ніж пізніше.

Карта Башти говорить вам, що вам не слід турбуватися про те, що ваші поточні проблеми зіпсують все, що ви робите. Це просто якась невдача, і вона буде незручною, але не надто дорогою і не забере багато часу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей.

Ви могли б провести час на самоті і провести чудовий день, але Трійка Пентаклей каже, що вам слід проводити час із друзями та займатися разом цікавим заняттям, яке є водночас творчим та творчим.

Можливо, ви зможете зробити невеликий виріб своїми руками до Дня святого Валентина.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута.

Не всі розуміють суть справи, коли вперше переживають тяжкий досвід. Можливо, вам доведеться спостерігати, як кохана людина навчається у школі важких ударів.

Ваше серце може поранити, знаючи, що є простіший шлях, але прикусіть мову, Скорпіон. Вам доведеться сісти та дозволити їм розібратися у всьому самостійно.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Це був довгий тиждень, і ви, можливо, не усвідомлюєте, наскільки ви втомилися, доки не сядете і не піднімете ноги наприкінці дня.

Втома може бути причиною того, що ви отримали Четвірку Меч, індикатор того, що вам потрібно відпочити і приділити час собі, щоб абсолютно нічого не робити.

Навіть не думай про все, що тобі належить зробити, просто нехай все це зачекає завтра.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Ви багато чого навчилися за короткий період часу, і з цієї причини Король Жезлов хоче, щоб ви визнали, що можете навчати інших того, що знаєте. Можливо, ви соромтесь ділитися своїм досвідом, але не соромтеся.

Ви готові допомогти людям, які пройшли через те, через що ви пройшли, і ваше лідерство буде гідно оцінено.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Вас виштовхують на передову лінію вашого особистого життя. Хтось може несвідомо завдати шкоди вашому особистому життю.

Ви побачите це, якщо звернете пильну увагу, і саме це хоче, щоб ви усвідомили Сімка Жезлов у перевернутому положенні. Ви побачите, що ваша сміливість та здатність постояти за те, що правильно, мають важливе значення для вашого особистого життя.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Імператриця.

Якщо ви сподівалися створити сім'ю, «Імператриця» відкриває час родючості та обіцянок.

Навіть якщо ви не зацікавлені в народженні дітей, ця карта вказує на плідний і продуктивний час у вашому житті, коли будь-яке насіння, яке ви посадите, принесе вам урожай.

Джерело: yourtango .

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