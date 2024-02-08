Відкрийте для себе астрологічні прогнози знаків Зодіаку для кохання, здоров'я та грошей.

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21 березня – 19 квітня Оуен, У роботі та економіці ви вирішуватимете варіанти з кимось іншим. Це день, щоб продемонструвати те, чого ви навчилися, продовжуючи вивчати нові проблеми. З'ясуйте свої наміри та сумніви у начальства, щоб потім не виникло непорозумінь. Ваша фінансова стабільність є прийнятною. У коханні та оточенні у вас будуть різні варіанти покращення ваших відносин. Певні проекти та ситуації, про які ви домовилися, починають набувати форми. У сфері дружби ви помітите когось, хто виявить до вас дещо незріле ставлення. У здоров'ї та вашій енергії можливе неординарне лікування для полегшення зимової патології. Збалансуйте свої чакри з голови до ніг для повного з'єднання. Ваш колір та щасливе число: Коричневий та 4. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, У роботі та економіці ваша ситуація буде стійкою завдяки вашій відданості справі, врівноваженості та прихильності до того, за що ви несете відповідальність. Буде спільна гармонія з усім колективом. У коханні та оточенні ви бачите речі найгіршим чином, і це не всі нещастя та драми. Ви не цінуєте позитивну роботу, яку вони роблять для вас. Працюйте над покращенням тієї частини себе, яка не дозволяє вам насолоджуватися моментами так, як було б слід. Що стосується здоров'я та енергії вам подобається перебувати в піковий момент, щоб максимально ефективно використати день. З такою ясністю розуму ви зможете вигадувати нові плани. Будуть невеликі вогнища на кісточках чи ступнях. Ваш колір та щасливе число: Охра та 4. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, У роботі та економіці ви зможете відчути найкраще у співпраці та груповій роботі. Не погоджуйтесь, бо справи йдуть добре. Вивчіть можливості та способи роботи, які можуть допомогти кожному. У матеріальному плані остерігайтесь втрати чи крадіжки. У коханні та оточенні після нападу паніки, екзистенційної кризи чи трансформаційного порізу ви перебуваєте у фазі заперечення. Не дозволяй собі залишатися тут, йди вперед. Сім'я і знайомі готові дати вам все, чого ви заслуговуєте. Відверніться разом з ними та обговоріть свою ситуацію, щоб поступово зцілитися. У здоров'я та вашої енергії настрій падає з космічною швидкістю. Спуститися вниз - це нормально, але потім вам доведеться піднятися енергетичною кривою. Остерігайтеся болів у плечах та попереку. Ваш колір та щасливе число: синій та 5. РАК

21 червня – 22 липня рак, У роботі та економіці у вас є можливості зростати та досягати успіху у певних аспектах, які пов'язані з вашим світовідчуттям. Ви переміщатиметеся з одного місця в інше, щоб вирішувати проблеми. Фінанси зростуть у найближчі кілька днів. У коханні та оточенні вам доведеться домовитися про компроміс, щоб стосунки не залишилися поза увагою. У рамках звичайних конфліктів між двома людьми все буде гаразд. У вас будуть моменти дозвілля, більш численні та насичені, ніж будь-коли. Що стосується здоров'я і вашої енергії ви зазнаєте лікування в трьох областях. Ви знайдете баланс, шуканий або знайдений, який гармонізує ваш душевний стан. Ваш колір та щасливе число: чорний та 2. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, У роботі та економіці переосмисліть цю ситуацію. Дороги стануть ще більш заплутаними та заплутаними. Начальство буде аналізувати та розглядати можливість тиску на деяких співробітників та внесення змін. Намітьте терміни тих значних витрат, які у вас на порозі. У коханні та оточенні ви відчуваєте дискомфорт від того, через що проходите. Вас блокує весь емоційний багаж, який ви носите у своїй голові. Ви хочете вдосконалюватись, але інша сторона дозволяє вам робити брудну роботу. Отже, оберіть найкоротший шлях до свого благополуччя і подумайте про себе. Що стосується здоров'я та вашої енергії ви не отримуєте достатньо відпочинку, щоб розпочати роботу на ранній стадії. Ми повинні бути послідовними у тому, що ми перетравлюємо у своєму тілі та розумі, щоб мати можливість жити без турбот і напруги. Ваш колір та щасливе число: жовтий та 7. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діва, У роботі та господарстві ваше становище не означає невразливості. Не вірте тому, що написано в контракті, бо всі башти руйнуються. Ви захочете допомогти справі зі співчуття та якимось чином скористаєтеся своїми активами. У коханні та оточенні відступіть на мить і поміркуйте. Узагальнюючи, чого ви хочете від життя, де хочете бути, з ким? Які кола вас оточують, як ви їх будували? У вашій голові маячить екзистенційна криза.

У здоров'ї та вашій енергії не робіть різких рухів. Запаморочення, нудота, запаморочення і все, що з цим пов'язане, позначиться на вас. Консультація фізіотерапевта піде на користь.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 2.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та економіці якщо ви зробили щось не так, викрийте це людину, яку вважаєте за потрібне. Не ухиляйтеся, бо стіни мають вуха, і вони обернуться проти вас. Будьте чесні та щирі сьогодні. У вільний час відключіться, вирушивши в кіно, театр або щось, що є декорацією.

У коханні та оточенні, коли ми намагаємося виправити ситуацію, то робимо це або самотужки, або силами іншої людини. Якщо це все ще не працює, можливо, це тому, що вам доводиться дивитися на світ із ніг на голову. Там можуть бути відповіді, яких ви раніше не бачили. Наявний явний розрив з кимось із близьких, з ким стосунки і так були натягнутими.

У здоров'ї та вашій енергії поєднуйтесь з тими людьми, які передають гарні вібрації. Вам потрібно це тепло, щоб заспокоїти свій стан, що змінився.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 7.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

скорпіон,

У роботі та господарстві вам, можливо, доведеться починати з нуля чи з деякою затримкою, все, що у вас є в руках. Дивіться на це як на перевірку дисципліни, тому що вам все одно доведеться впоратися з цим. Будьте терплячі, якщо бачите, що очікуваний платіж не надходить. Це просто питання адміністративних помилок.

У коханні та оточенні, ви поділіться тим, що вам подобається найбільше. Ви щедрі за вдачею, але хочете бути ще більше. Ви нудьгуватимете за кимось, хто поїхав, подорожував, за роботою чи з інших причин, і знаєте, що не побачите його довгий час. Настав час ухвалити рішення.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, якщо ви знаходитесь в процесі одужання, воно закінчиться в хорошому сенсі. Ви зцілитесь і пожвавитеся, щоб повернутися до свого порядку дня. Ваші стегна та ноги будуть напружуватися.

Ваш колір та щасливе число: Гранат і 0.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та економіці будьте впевнені, що це гарний час, щоб мати можливість використовувати свої навички і, при необхідності, спробувати переконати в чомусь, що ви хочете розвивати, з людьми або без них. Перемога у конфлікті, який чекав на вирішення.

У коханні та оточенні з'явиться своєрідне змагання, хто і яким чином виявить більше. Почуття – це змагання. Це приведе вас до регресу та розвитку дитячого відношення. Друзі захочуть порадувати вас тусовкою чи заходом, незважаючи на попереднє нерозуміння.

У здоров'ї та своїй енергетиці слідкуйте за своїми сексуальними стосунками, станом шкіри та порожнини рота.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 5.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та економіці роздоріжжя, на якому ви опинилися, веде рахунок дням, оскільки ви будете здивовані ультиматумом, що вимагає реалізації плану. Вибирайте той, який вам найбільше підходить, правильної відповіді немає. Відданість окупиться.

У коханні та оточенні спочатку ви повинні знати, чи було те, що ви зробили чи сказали, з певним наміром. Не слід кидати камінь і ховати руку так, щоб іншій людині довелося вирішувати вашу спільну проблему. Людина приєднається до вашого найближчого кола.

У здоров'я та вашої енергії чудовий день, щоб подихати свіжим повітрям і, якщо є можливість, поринути у кришталево чисту воду. Це ванна, що очищає, яку вам доведеться зробити якомога швидше.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 6.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та господарстві поступово ви вдосконалюєтеся. Настануть позитивні зміни, які зроблять ваш робочий статус вигідним у поєднанні з вашими фінансами.

У коханні та оточенні ви будете схожі на дитину, яка щойно отримала різдвяний подарунок. Іноді корисно зберігати невинність і відпускати мирські проблеми, які вас так мучать. Жіноча фігура вашого віку досягне мети, про яку вам уже говорили.

У здоров'ї та вашій енергетиці конфлікти, які ви відчуватимете в зосереджених областях, будуть відображенням накопиченого стресу чи занепокоєння, можливо, у формі скутості, посмикування чи спазмів. З цього моменту ідеально було б вивчати тай-чі, йогу чи медитацію.

Ваш колір та щасливе число: Фісташковий та 3.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та економіці час напруженої роботи завершується». Це не символ відпустки або втрати пильності, але принаймні ви зможете сповільнитися. Деякі цілі, які ви поставили кілька днів тому, будуть виконані.

У коханні та оточенні ваш емоційний стан більш розвинений у порівнянні з тим, що ви відчуваєте. Існує диспропорція між тим, що ви виявляєте, і тим, що ви бачите виявленим. Сімейний фактор псує те, як ви розвиваєте свої емоційні зв'язки, навіть дружні.

У здоров'ї та вашій енергії іноді ваш розум блукає у нереальних вимірах. Зробіть свої дії конкретними, концентруючись і втілюючи те, що ви дійсно хочете бачити у своєму житті. У вас з'явиться можливість бачити усвідомлені сновидіння.

Джерело: magic.horoscope.

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