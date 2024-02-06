Намагаючись зробити цього тижня набагато більше, ніж ми можемо, три знаки зодіаку виявлять, що створюють ситуацію, яка насправді працює проти них, а не на них.

У цей час ми сповнені великих намірів, але, оскільки зараз лютий, ми можемо подумати, що можемо почати квапити події.

Ось як три знаки зодіаку справляються зі своїми важкими щотижневими гороскопами та долають невдачі, що ведуть до успіху.

1. Овен, конфронтація спричиняє сильну реакцію.

Провідна енергія Марс.

Цього тижня ви можете зіткнутися з кимось, можливо, навіть із зовсім незнайомою людиною, і ви відчуєте, що маєте взяти на себе відповідальність і показати їм, хто тут господар. Це може бути щось так само безглузде, як онлайн-конфронтація, але ви відчуєте себе настільки скривдженим і приниженим, що не зможете цього залишити. Відбувається те, що ваш таємний комплекс неповноцінності буде випробуваний... і вам це не сподобається.

Ви можете побачити, що ви проектуєте свою перевагу, щоб відхилитися від того, що ви вважаєте проявом неврозу. Ви не хочете, щоб хтось задумався про те, що ви насправді не вірите в себе настільки, наскільки вам хотілося б, щоб ваш публічний імідж зображував, і це може призвести до того, що ви занадто хвастатиметеся. .

В даний час відбуваються серйозні впливи Марса, і якщо ви хочете піднятися над труднощами, які, на вашу думку, мають місце, то найкраще пережити їх і просто відпустити. Чим більше ви реагуєте, тим більше ви показуєте, що прив'язані до загального схвалення; Постарайтеся дистанціюватися від онлайн-світу. Ти нікому не повинен пояснювати, Овен. Покажіть силу через мовчання, а не через проповідь.

2. Раку, у вас справи йдуть недостатньо швидко.

Провідні енергії: Меркурій та Нептун.

Вплив Меркурія та Нептуна переконав вас, що зараз має статися щось «більше». Це дивне почуття неналежності може охоплювати вас протягом тижня, і якщо ви дозволите йому дістатися вас, ви створите цілу історію, в якій вас зображують невдахою, який нікуди не може дістатися.

Що вам потрібно зрозуміти, так це те, що ви відповідаєте за цю історію, і якщо ви впадете в паніку, через яку у вас виникне відчуття, що ви щось упускаєте, тоді ви втілите це в реальність, і це не буде коштуватиме вашого часу. . На вашому шляху очікується багато позитивних приток Юпітера, тому будьте відкриті для думки, що це лише один тиждень у житті і що з вами все буде в порядку ... якщо ви просто дозволите собі бути таким.

Важливо знати, що ви можете звернути назад свої негативні почуття, якщо помітите їх, згадаєте про них і зрозумієте, що вони не такі сильні, як ви думаєте. Це ваші почуття; вони не живі істоти, що займають багато місця. Ви зможете впоратися з цими почуттями, як тільки зрозумієте, що вам не потрібно приділяти їм більше часу, ніж вони на те заслуговують, а це насправді дуже мало часу.

3. Козеріг, іноді тобі здається, що ти витратив більшу частину свого життя марно.

Провідні енергії: Юпітер та Меркурій.

Хоча думка про те, що ви витратили своє життя даремно, може здатися дуже драматичною, ви дуже драматична людина, Козеріг, і саме так ви обробляєте свої почуття. Ви трохи поринете в старий добрий страх, а це означає, що вам доведеться довго і уважно розглядати всі помилки, які привели вас в це місце.

Ні, це зовсім не весело, але ви повинні пам'ятати, що ви робите це час від часу, а це також означає, що ви можете скасувати це так само легко. Без особливих зусиль? Як таке могло бути можливим? Що ж, Козеріг, це твоя спеціальність. Ви можете все залагодити, але ви витратили багато часу, забуваючи, що з вашими сумнівними почуттями теж можна розібратися. Цей тиждень принесе вам момент усвідомлення, коли зрозумієте, що можете зцілити себе.

Так ви підніметеся над усім цим. Те, що прагне потягнути вас вниз, — це те, що ви можете контролювати, то навіщо ж знову віддавати кермо влади силі, яка тільки завдає вам шкоди? Цього тижня вам стане ясно; вам не потрібно продовжувати це больове служіння. Ви вільні бути щасливими та вільними від стресу, який ви собі створюєте. Цього тижня у вас багато Юпітера, який працює з Меркурієм; використовуйте це у своїх інтересах.

Джерело: yourtango .

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