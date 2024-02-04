Щоденний гороскоп для 12 знаків Зодіаку на сьогодні, 4 лютого 2024 року.

Кохання, гроші, робота, дружба, здоров'я, сумісність на сьогодні.

ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен, скористайтеся цим періодом розслаблення, щоб ясно мислити. Не хвилюйтеся через дрібні проблеми, адже у вас є можливість впоратися з ними. Якщо ви зіткнулися з труднощами на роботі, не хвилюйтеся, рухайтеся далі та сконцентруйтеся на справді важливих речах.

Якщо ви шукаєте роботу, настав час розпочати переїзд. Подивіться, які компанії найкраще відповідають вашим характеристикам, та приготуйтеся надіслати своє резюме. Не дозволяйте цій можливості пройти повз вас.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Сьогодні для тебе, Телецю, ідеальний день, щоб показати свою чесність та розкрити ті речі, які ти зберігав у собі. Якщо ви бажаєте поділитися чимось важливим чи вирішальним, зробіть це зараз. Зволікання у вирішенні питань, які вас торкаються, може мати наслідки для вашого здоров'я та благополуччя у довгостроковій перспективі.

У сфері кохання ви на правильному шляху, визначивши причини, що призвели до невдач у минулих стосунках. Тепер вам доведеться виявити ініціативу, але зусилля того варті.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Зупиніться, Близнюки, і не будьте несправедливими до своїх близьких. Те, що трапилося з вами нещодавно, було винятком, тому не дозволяйте цьому епізоду вплинути на ваші стосунки з тими, хто вас справді любить.

Є хтось, хто потребує вашої допомоги, але боїться до вас підійти. Зверніть увагу на знаки, які вони вам надсилають, щоб дізнатися, хто це, і запропонуйте їм свою дружбу. Що стосується особистого життя, уникайте власництва та контролю; припиніть бути такими вимогливими, це не потрібно і не бажано.

РАК

21 червня – 22 липня

Якщо ви сьогодні відчуваєте себе неспокійно, Раку, постарайтеся приділити кілька хвилин заспокоєнню нервів, особливо на робочому місці, щоб уникнути помилок. Постарайтеся не відчувати тиску, оскільки насправді більшість цього тиску перебуває у вашій уяві.

Ці дні дають можливість розслабитися і поміркувати над цим. Не забувайте підтримувати щоденний зв'язок із сім'єю. Можливо, минуло багато часу, відколи ви востаннє розмовляли з ними, але вони знають, що ваша присутність піднімає їм настрій.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

У вас ясний розум, Лев, але іноді ентузіазм призводить до небажаних результатів. Намагайтеся стримати цей порив і приймати рішення спокійно. Це гарний день, щоб провести час із сім'єю; допоможіть нужденним або просто вислухайте їх.

Що стосується любові, ваша схильність до пошуку безпеки може бути перевірена. Пам'ятайте, що зміни є неминучими і не обов'язково поганими. Якщо ви докладете зусиль, щоб зберегти пристрасть та почуття, які живлять ваші відносини, все буде добре.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Сьогодні, Діва, може представитися чудова можливість просунутися кар'єрними сходами. Однак деякі незручності можуть виникнути у деяких ваших колег. Якщо виник конфлікт, постарайтеся не втручатися, особливо якщо суперечка ведеться з людиною, яка вам не подобається або ви не дуже цінуєте її.

Ви опиняєтеся перед новим шляхом, хоча страх перед невідомим змушує вас вагатися, чи йти ним. Вирушайте в дорогу, Діво, ніби ви вирішите піти цим шляхом, ви отримаєте нову і дуже позитивну перспективу. Вам також доведеться сьогодні ухвалити рішення в любовній сфері.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Організуйте свій робочий простір сьогодні, Терези: очистіть, класифікуйте та впорядкуйте своє оточення для підвищення продуктивності. Скористайтеся наступними вихідними, щоб навести лад у будинку та підтримувати його в порядку. Встановіть графік роботи, щоб максимізувати свою ефективність і досягти кращих результатів.

Намагайтеся вирішити свої проблеми самостійно, благо ви сильні і маєте для цього необхідні ресурси. Хоча іноді ви можете соромитися виявляти до когось свої почуття, це почуття для вас незвичайне.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Не бійся, Скорпіоне, і прийми виклики, які зустрінуться на твоєму шляху. Це може бути можливість розвинути корисну навичку, яка дозволить вам отримати фінансову компенсацію. Не почувайтеся в пастці після недавнього романтичного розриву; натомість скористайтеся цією свободою, щоб робити те, що вам подобається.

Ця перспектива допоможе вам розширити коло друзів та знайти більш сумісні стосунки, ніж попередні.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня