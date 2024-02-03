Немає межі того, що ви можете переслідувати чи створювати у лютому 2024 року.

Вам потрібно лише усвідомити, що іноді найменша зміна призводить до найбільшого результату.

Немає більш глибокого способу змінити ситуацію і залучити успіх, який ви шукаєте, ніж прийняти радикальне рішення просто бути самим собою.

Який день буде найвдалішим для вашого знаку зодіаку 1 – 29 лютого 2024 року:

Найщасливіший день Овна : четвер, 8 лютого 2024 р.

Церера в Козерога, управитель вашого будинку кар'єри

У лютому 2024 року знайдіть час посіяти нове насіння творення у своїй кар'єрі. Астероїд Церера переміститься на знак Козерога, наголосивши на необхідності зосередитися на тому, що ви хочете виростити в цьому новому розділі свого життя. Церера зосереджує свою енергію на достатку, родючості та почутті турботи, тому ви можете усвідомити, що можете досягти більшого, якщо сповільните темп і спрямуйте свою енергію на те, що ви дійсно хочете виростити.

Коли ви почнете працювати над цим зрушенням у своєму житті, це стане важливішим, оскільки Плутон щойно вийшов із цього знака, а це означає, що певний розділ чи спосіб роботи закінчилися. У цьому новому просторі, де ви зможете досягти нових висот, постарайтеся подумати, як ви можете краще працювати з іншими або попросіть про допомогу. Успіх набагато солодший, коли їм діляться.

Найщасливіший день для Тельця : субота, 17 лютого 2024 р.

Стелліум у Водолії у вашому домі успіху

Ви наближаєтеся до надзвичайно вдалого моменту у своєму житті: Плутон, Сонце, Марс, Меркурій та Венера зійдуться у Водолії 16–18 лютого 2024 року. Енергія Водолія керує вашим будинком успіху, який може керувати робітничими та професійними справами. мрії чи те, як вас бачать інші. Оскільки в цьому бунті повітряному знаку так багато енергії, важливо звертати увагу на нові пропозиції або можливості, які можуть виводити вас із зони комфорту.

Сонце, Марс і Меркурій у Водолії гарантують, що ваші дії відповідають вашій істині, а Венера допоможе вам зосередитися не тільки на тому, що ви любите, але і на тому, як досягти фінансового достатку, поки ви це робите. Хоча Плутон тільки починає рухатися через Водолій, де він проведе наступні два десятиліття, ви можете очікувати на новий розвиток або відкриття шляху у вашій кар'єрі, тому обов'язково звертайте увагу на божественні знаки Всесвіту.

Найщасливіший день для Близнюків : субота, 17 лютого 2024 р.

Стелліум у Водолії у вашому домі удачі

Хоча ви, можливо, і не відчували себе справжніми собою у 2023 році, все, що, на вашу думку, ви втратили, скоро повернеться десятикратно; з 16 по 18 лютого у Водолії, управителі вашого будинку удачі, буде унікальний стелліум. Витратьте цей час, щоб розпочати будь-які нові кроки у своїй кар'єрі, житті чи відносинах. Хоча Водолій керує всіма питаннями удачі, це також може означати, що вас тягне повернутися до школи або вирушити в подорож. Найголовніше — дозволити собі у цей час розширюватись у нових та цікавих областях.

У вас тільки починається неймовірний рік, і не тільки тому, що Плутон зараз висвітлює ваш будинок удачі, але й тому, що Юпітер, планета удачі, 25 травня перейде у ваш знак Близнюків. Не думайте, що ви повинні зробити все. за певним графіком; замість цього прийміть природний процес, до якого вас спрямовує Всесвіт.

Найщасливіший день для Раку: неділя, 18 лютого 2024 р.

Сонце в Рибах, управитель вашого дому достатку.

Ви все ще переводите дух після того, як 20 січня Плутон перейшов з Козерога в Водолій, але це не означає, що на вас чекають якісь захоплюючі, позитивні зміни. Останні кілька років Плутона в Козерозі були для вас неймовірно важкими, оскільки відносини та партнерство всіх видів вимагали перегляду, деякі з яких не скорочені. Коли ви вступаєте в нову еру свого життя, важливо дозволити собі знову почати мріяти, і саме те, що Сонце в Рибах дозволить вам зробити.

Сонце в Рибах висвітлює ваш будинок достатку, що може допомогти вам відчути більше надії на новий етап вашого життя, який ви будуєте. Використовуйте цю енергію, щоб поміркувати про те, що приносить вам щастя чи хвилювання, оскільки від вас залежатиме, чи наповніть ви простір, створений у 2023 році, тим, що дійсно резонує з вашою душею. Не залишайте каменя на камені, наближаючись до цієї частини свого життя, експериментуючи з тим, що приносить задоволення, оскільки радість - це завжди прямий шлях до достатку, який ви шукаєте.

Найщасливіший день для Лева: понеділок, 19 лютого 2024 р.

Північний Вузол та Хірон у Овні у вашому секторі розширення.

Перш ніж ви зможете літати, ви повинні спочатку зрозуміти, що стримувало вас усі ці роки. Ви були оточені новими можливостями та прагненням до новизни, але, проте, було щось, чого ви боялися, що призвело до певних жалю. Незалежно від того, що сталося раніше, ніколи не пізно вчитися, зцілюватися і використовувати божественні шанси на зростання, які надає Всесвіт.

Північний Вузол і Хірон зустрінуться в Овні, підкресливши ваш сектор розширення і змусивши вас краще зрозуміти, що вас стримує. Хоча ви відомі як король джунглів і відносно безстрашні, ви все ще зберігаєте страх невдачі.

Ви не можете ґрунтувати своє майбутнє на тому, що сталося в минулому; замість цього ви повинні побачити, що все, що вас оточує, відбувається саме тому, що вам призначено заволодіти цим. Дозвольте собі ризикнути, тому що це буде найкраще, що ви можете зробити для себе.

Найщасливіший день для Діви : четвер, 8 лютого 2024 р.

Веста директ у Близнюках у вашому будинку професійних устремлінь

Більша частина 2023 року оберталася навколо вашого особистого життя, і хоча ви безмежно вдячні за всі зміни та благословення, що відбулися, хотіти більшого для себе все одно нормально. Це був баланс, який потрібно вивчити, і ви, можливо, все ще намацуєте його, оскільки є різниця між зосередженням уваги лише на тому, що на вас чекає попереду, і перебуванням зараз і бажанням почуття успіху.

Астероїд Веста керує вашим внутрішнім вогнем і тим, що висвітлює вас зсередини. Коли станції Вести прямують до Близнюків, ви будете наповнені новонабутою енергією, яку можна направити на свої професійні устремління. Використовуйте це, щоб зосередитися на тому, чого ви хочете від своєї кар'єри або спеціальності, якщо ви ще навчаєтесь у коледжі. Зараз саме час визнати, що незалежно від того, наскільки хороше ваше особисте життя, це не означає, що ви не будете прагнути особистого успіху.

Найщасливіший день для Терезів : четвер, 8 лютого 2024 р.

Веста прямо у Близнюках у вашому будинку подорожей

Незважаючи на те, що ви вже вийшли зі своєї зони комфорту у 2023 році, це лише початок того, що чекає на вас у новому році. Ваше зцілення та зростання повернулися, оскільки ви вирішили більше зосередитися на собі, а не на інших. Хоча спочатку це могло здатися неприродним, ви починаєте розуміти, що більше, ніж будь-хто інший, ви заслуговуєте того ж часу і уваги, які безкорисливо приділяли іншим.

Оскільки станції астероїда Веста прямують до Близнюків, вам може бути запропоновано зосередити більше своєї енергії на подорожі. Це може бути для задоволення, роботи, навчання чи їх комбінації. Однак ідея подорожі цього року виходить за межі засмаги та тропічного напою. З новопридбаним почуттям свободи ви починаєте досліджувати. Це ви знову уявляєте себе світу, і, скориставшись можливостями як короткострокових, так і довгострокових подорожей у лютому, ви створите більше того життя, якого прагнете.

Найщасливіший день для Скорпіона: четвер, 8 лютого 2024 р.

Церера в Козерозі у вашому секторі спілкування

Немає сумнівів у тому, що ви є емоційно та духовно глибоким знаком, але часто потрібно вчитися висловлювати свої почуття словами чи захищати себе. Плутон сповільнюється в Козерозі з 2008 року, вносячи зміни до того, як ви думаєте про речі і в тому, як ви висловлюєте себе іншим. Це не тільки змінило ваші стосунки, але й дозволило вам досягти професійного успіху, про який ви дійсно мріяли.

Тепер, коли Плутон перейшов у Водолій, астероїд Церера у четвер, 8 лютого, перейде до Козерога і допоможе вам виростити насіння для вашого нового початку. Хоча Церера дозволяє вам прийняти навколишнє родючість, вона також гарантує, що ви відмовитеся від почуття власної гідності і поваги до того, чого ви заслуговуєте.

Використовуйте це, щоб реалізувати нові ідеї на практиці, увійти до нової ролі на роботі або зробити перший крок у своєму романтичному житті. У вас вже є ключі від дверей, які, як ви сподіваєтеся, відчиняться для вас у 2024 році. Вам просто потрібно зробити перший крок.

Найщасливіший день Стрільця : субота, 24 лютого 2024 р.

Повний місяць у Діві в домі вашої репутації

Для вас це був цікавий перехід у 2024 рік, оскільки ви все ще очікуєте на винагороду за енергію, яку ви вклали у перетворення свого життя всіма найкращими способами. Зрештою, кожен дорослішає, і разом з цим приходить рішення не тільки бути самим собою, а й таким самим сприймається іншими. Йдеться не лише про позитивну репутацію чи працьовиту репутацію, а й про реальне відчуття того, що те, як вас бачать інші, відображає вашу внутрішню істину.

Для вас, Стрілець, пошук істини - це пошук всього життя, але коли Повний місяць у Діві сходить у вашому будинку репутації, ви можете виявити, що конкретна подорож проходить повне коло. Завдяки збільшеній здатності до більш чіткого спілкування завдяки енергії Водолія в цьому секторі вашого життя ви зможете проявити себе як справжнє «я». Хоча ви сподівалися на грошову винагороду за свої зусилля, відчуття, що вас тепер бачать і поважають таким, яким ви є насправді, додасть у ваше життя нове почуття достатку.

Найщасливіший день для Козерога : субота, 24 лютого 2024 р.

Повний місяць у Діві у вашій сфері знань

Ви завжди намагаєтеся дізнатися більше не тільки заради навчання, але й для того, щоб мати можливість використовувати його для досягнення успіху. Однак справа в тому, що іноді справа не в похвалах чи грошах, які ви заробляєте, а в самому досвіді, який додає багатства, якого ви бажаєте від життя. У 2024 році ви будете зосереджені на балансі свого професійного та особистого життя через Вузол Долі, але важливий момент усвідомлення настане з Повним Місяцем у Діві.

Повний місяць у Діві висвітлює вашу область знань, яка піднімає теми освіти, коледжу або курсів астрології або кулінарії, які ви розглядали. Це створює простір як пошуку знань, а й досвіду створення чогось нового. Коли ви можете вибрати новий життєвий шлях, не турбуючись про те, куди він приведе, ви також підкоряєтеся божественному плану, який приготував для вас Всесвіт.

Найщасливіший день для Водолія : субота, 17 лютого 2024 р.

Водолій Стелліум у вашому будинку

Це не було б початком року, якби ви не переоцінили себе і як ви хочете прожити своє життя. Цього року на вас чекає неймовірно вдалий час, оскільки пік стелліуму у Водолії припадає на суботу, 17 лютого. Плутон, Сонце, Марс, Меркурій та Венера будуть у Водолії з 16 по 18 лютого. Будьте уважні до подій, які розгорніться приблизно в цей же час, оскільки будуть натяки на те, яким буде цей новий етап вашого життя.

Плутон тільки починає свій час у Водолії, а це означає, що це буде глибоке відчуття внутрішнього зросту, оскільки ваша сила тяжіння збільшиться. Думайте про цей час як про можливість жити тим життям, до якого ви готувались. Ви самі вирішуєте, що призначено для вас і у що вкладаєте свою енергію. Чим більше ви довіряєте собі та повністю приймаєте своє радикальне «я», тим більше ви розумієте, чому все мало статися саме так. Не ховайтеся в цей важливий час, а натомість покажіть світові, хто ви насправді, щоб залучити все, чого ви коли-небудь бажали.

Найщасливіший день для Риб: понеділок, 19 лютого 2024 р.

Північний Вузол та Хірон у Овні у вашому фінансовому секторі.

Гроші — це лише духовна угода, а це означає, що багатство і достаток не є контрпродуктивними для життя, сповненого сенсу, але необхідні для цього. За останні кілька років ви зцілювалися та переоцінювали свої стосунки з грошима. Однак завдяки цій роботі у ваше життя відкриються величезні можливості. Вся ця підготовка була спрямована на те, щоб, як тільки фінансовий достаток прийде завдяки кар'єрному зростанню, інвестиціям або іншим засобам, ви могли впоратися з цим належним чином.

Всесвіт ніколи не дасть більше, поки ви покажете, що справляєтеся з тим, що у вас вже є. Коли Північний Вузол та Хірон зустрінуться в Овні у понеділок, 19 лютого, зверніть увагу на те, які пропозиції ви отримуєте.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Гороскоп на лютий 2024 року для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають блискучі перспективи.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік отримаєте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.