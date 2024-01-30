Поради адвоката з пенсійних питань, що робити якщо неправильно нарахували пенсію.

Іноді стаються випадки, коли пенсіонери не згідні з рішенням пенсійного органу щодо призначення, перерахунку чи переведення з одного виду пенсії на інший. Якщо ви опинилися в такій ситуації, адваокат дав інформацію про те, що робити та куди звертатися.

По-перше, кожен громадянин має право подати оскарження щодо такого рішення в орган Пенсійного фонду вищого рівня.

Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може подати громадянин особисто чи його законний представник відповідно до законодавства.

Важливо зауважити, що при розгляді скарги Пенсійний фонд перевіряє законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення. Результат може бути відмовлення у скарзі, її повне чи часткове задоволення, або видача відповідних розпоряджень щодо дій органу Пенсійного фонду.

Згідно з положеннями, скаргу можна подати до органу Пенсійного фонду вищого рівня протягом року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.

Щоб подати звернення до Пенсійного фонду, існують кілька методів:

Відправити письмове звернення традиційною поштою чи особисто подати у відповідний орган чи установу. Відправити електронною поштою, зазначивши контактні дані для відповіді.

При написанні звернення до Пенсійного фонду слід вказати прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, найменування органу Пенсійного фонду, суть порушеної вимоги та інші важливі дані. Заявник також може додати інші необхідні для розгляду скарги документи.

Джерело: На Пенсії.

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