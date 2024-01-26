НБУ вважають, що зміни в українській економіці відбуватимуться на тлі зменшення міжнародної допомоги Україні.

Прогнозується, що інфляція в Україні прискориться до 8,6% до кінця 2024 року, хоча за підсумками 2023 року цей показник становив лише 5,1%. Збільшення споживчих цін очікується влітку 2024 року. Такі прогнози оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Це відбуватиметься на тлі зменшення міжнародної допомоги Україні. Проте, не зважаючи на це, ВВП країни продовжить зростати.

Найближчими місяцями очікується, що інфляція буде знаходитися в межах цільового діапазону, а з середини року може трошки прискоритися. За рахунок вичерпання ефектів високих урожаїв минулого року, перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни та відновлення споживчого попиту.

Прогноз НБУ показує, що вже у 2025 році інфляція в Україні повернеться до цільового діапазону. Прогнозовані показники інфляції на найближчі три роки такі:

2024 – 8,6%;

2025 – 5,8%;

2026 – 5%.

За даними Нацбанку, міжнародна фінансова підтримка зберігатиметься, що дозволить утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість.

Нацбанк очікує, що у 2024 році Україна отримає близько $37 млрд за допомогою зовнішніх кредитів та грантів.

Економічне зростання України продовжитиметься, хоч і з меншими темпами. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2023 року підвищено до 5,7%, але на 2024 рік поки що очікується зростання на рівні 3,6%.

У 2024 році ВВП зросте на 3,6%, переважно завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. У подальшому, у 2025-2026 роках, зростання економіки прискориться до 4-6% на рік.

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