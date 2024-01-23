Деякі пенсіонери можуть заблокувати пенсійні картки, що залишить людей без грошей для існування.

Деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати, якщо вони отримують пенсію на картку, але не знімають з неї жодної суми протягом тривалого періоду. Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального марафону заступник голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

Пенсійний фонд припиняє нарахування коштів на рахунки, які залишаються бездіяльними протягом 6 місяців. Ця практика також стосується виплат через "Укрпошту" – якщо протягом півроку пенсіонер не звертається за отриманням пенсії, подальші нарахування блокуються.

Зазначається, що ця норма існує протягом багатьох років та діє згідно із законодавством. Припинення нарахування не означає, що у пенсіонера відбирають пенсію; замість цього, кошти акумулюються на рахунках Пенсійного фонду, не перераховуючись на картку одержувача.

"Насправді механізм працює вже давно, багато років. І це постійна практика того, як працює система соціальних виплат та пенсій", – пояснила раніше перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак.

Водночас припинення нарахування не означає, що у такого українця відбирають пенсію. У такому випадку: пенсія акумулюється на рахунках Пенсійного фонду; однак не перераховується на картку людини.

Таке призупинення можна відновити, пройшовши фізичну ідентифікацію через відеозв'язок зі співробітником ПФУ, ідентифікацію в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія. Підпис", або надіславши листа до Пенсійного фонду. Пенсіонерам, які перебувають за кордоном, рекомендується вирішити це питання через українські консульства.

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