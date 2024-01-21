Розклад Таро на одну карту на 21 січня, ми маємо побудувати те життя, яким хочемо жити.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 21 січня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання Таро на одній карті? Читай далі.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 21 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Путівник.

Іноді вам просто потрібен час для себе, Овен, і з картою Таро Пустельник це знак відступити від життєвого шуму.

Не дозволяйте відволікаючим факторам взяти над вами гору. Заспокойтеся та настройтесь на свій внутрішній голос.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Твої інстинкти гостріші, ніж ти думаєш, Телець. Невпевненість у собі може змусити вас поставити під сумнів все, у що ви вірите.

Але пам'ятайте, що це майже завжди частина процесу, коли вам потрібно ухвалити важливе рішення. навчитеся довіряти собі, і ви побачите, як здорово вірити у свої здогади.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Світ

Коли вам судилося робити великі справи, життя кумедно кидає вам виклики.

Ви проходите через кілька випробувань характеру, і це може бути важко для вашого духу, але правда в тому, що як тільки ви подолаєте всі емоційні негаразди, ви засяєте, як справжня зірка, якою ви є.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Можливо, ваші добрі справи не завжди помітні, але сьогодні ви у центрі уваги. Здається, ти той, кого всі цінують.

Навіть якщо друзі чи родичі не схильні говорити «дякую» вголос, вони висловлюють свою вдячність у різний спосіб, і це прекрасне почуття.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Приділіть час людям, які бачать у вас добрий. Ви виростете як особистість, і вони також.

Насправді хтось побачить, яку цінність ви додаєте в його життя, і захоче вкладати більше часу та енергії у ваші стосунки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: сторінка пентаклів.

Те, що було важким початком, тепер переросло на справді добрий початок.

Настав час розібратися з проблемою, яка вбила клин між вами та вашою мрією.

Але тепер ви можете знайти необхідне вирішення проблеми та закласти міцну основу, яка просуватиме ваші проекти вперед.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Погано бути людиною, яка неврівноважена, але є певні області вашого життя, які знаходяться в крайнощі. Вам потрібно розслабитись. Поверніться до свого графіка.

Почніть більше нічого не говорити, і коли відчуєте, що у вас занадто багато справ, натисніть кнопку перезапуску та встановіть суворий графік.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута.

Червоний прапор — це більше, ніж попереджувальний знак, це також сигнал про те, що хтось, можливо, не має твердих кордонів у житті.

Можливо, вам не захочеться довірятися такому типу людей, оскільки цілком можливо, що те, що ви їм розповісте, може проникнути іншим, і ви не хочете знати про свій бізнес.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Ви не приділяєте собі часу і уваги, на які заслуговуєте, і в результаті ви втомилися і готові щось змінити.

Заплануйте вихідний. Переживіть цей тиждень, а потім відпочиньте. Ти цього заслуговуєш, Стрілець.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Змішані сигнали та погана мова тіла можуть призвести до непорозуміння.

Отже, коли ви відчуваєте, що ваша думка незрозуміла, не намагайтеся просто працювати старанніше, ставте запитання. Переконайтеся, що вас чують. Нічого не припускай, Козеріг.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Паж Мечів.

Ви зможете вирішити будь-яку проблему, яка стане на вашому шляху.

Спочатку ваша ситуація може здатися переважною і складною, але правда в тому, що у вас є всі шанси досягти успіху, Водолію.

Повірте, що ви маєте все необхідне, щоб дістатися туди, де вам потрібно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вам потрібні обійми друга.

Коли ви відчуваєте, що ви єдиний, хто несе мир на своїх плечах, скажіть що-небудь другові чи члену сім'ї, який може любити вас і підбадьорювати ваше серце.

Джерело: yourtango.

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