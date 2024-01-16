Відомий український дизайнер і модельєр Андре Тан продемонстрував, які поєднання кольорів будуть у тренді в 2024 році.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан поділився з українками вдалими ідеями поєднання кольорів, які будуть трендовими в 2024 році (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).

Загалом Андре Тан радить поєднувати в одному образі від двох до чотирьох кольорів, не більше.

"Однотонний лук без акцентів виглядає банально, а надлишок кольорів розсіює увагу. Тому баланс перш за все", – пояснив дизайнер.

За словами дизайнера, дуже виграшно виглядають монохромні поєднання, але мають бути різні тони одного кольору, наприклад, темно-зелений з м'ятним. Також гармонійними вважаються сполучення контрастних кольорів (рожевий з зеленим, жовтий з фіолетовим).

Крім того, Андре Тан додав, що добре поєднуються між собою всі пастельні відтінки, тому можна сміливо поєднувати в своїх образах пастельні відтінки рожевого, блакитного, персикового, лимонного та бежевого.

У 2024 році Андре Тан радить українкам звернути увагу на такі трендові поєднання кольорів:

пастельно-рожевий + червоний

кремово-жовтий + перламутрово-сірий

сірий + червоний

винний + синій

блакитний + коричневий

коричневий + білий

"Спробуйте одне з цих поєднань для наступного образу та побачите, наскільки кольори відіграють важливу роль 😊 Нагадую, цього року не боїмося пробувати нове!", – наголосив Андре Тан.

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