Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан поділився з українками вдалими ідеями поєднання кольорів, які будуть трендовими в 2024 році (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).
Загалом Андре Тан радить поєднувати в одному образі від двох до чотирьох кольорів, не більше.
"Однотонний лук без акцентів виглядає банально, а надлишок кольорів розсіює увагу. Тому баланс перш за все", – пояснив дизайнер.
За словами дизайнера, дуже виграшно виглядають монохромні поєднання, але мають бути різні тони одного кольору, наприклад, темно-зелений з м'ятним. Також гармонійними вважаються сполучення контрастних кольорів (рожевий з зеленим, жовтий з фіолетовим).
Крім того, Андре Тан додав, що добре поєднуються між собою всі пастельні відтінки, тому можна сміливо поєднувати в своїх образах пастельні відтінки рожевого, блакитного, персикового, лимонного та бежевого.
У 2024 році Андре Тан радить українкам звернути увагу на такі трендові поєднання кольорів:
- пастельно-рожевий + червоний
- кремово-жовтий + перламутрово-сірий
- сірий + червоний
- винний + синій
- блакитний + коричневий
- коричневий + білий
"Спробуйте одне з цих поєднань для наступного образу та побачите, наскільки кольори відіграють важливу роль 😊 Нагадую, цього року не боїмося пробувати нове!", – наголосив Андре Тан.
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