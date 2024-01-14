Згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, українці, які порушують правила, можуть зіткнутися зі штрафами.

Протягом 2023 року поліцейські Києва склали 8192 адміністративних протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В поліції нагадали, за шо можна нарватись на штрафи від 17-51 тисячі.

Водії, які перебувають під впливом алкоголю чи наркотичних речовин, втрачають здатність адекватно сприймати оточуючу дійсність та реагувати на зміни дорожньої обстановки.

Це може призводити до порушення координації рухів та ускладнення керування транспортним засобом.

Нагадуємо, що заборонено: керувати транспортним засобом у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин; передавати керування іншій особі, яка вживала алкоголь або заборонені для водіїв ліки чи речовини; вживати алкоголь чи заборонені речовини після ДТП або зупинки поліцейським і до проведення огляду на стан сп'яніння.

Відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водії, які порушують ці правила, можуть стикнутися з такою відповідальністю:

за частину 1 - штраф 17 000 гривень і позбавлення права керування на 1 рік;

за частину 2 - штраф 34 000 гривень і позбавлення права керування на 3 роки, або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу;

за частину 3 - штраф 51 000 гривень і позбавлення права керування на 10 років з конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за частину 4 - штраф 34 000 гривень або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування на 3 роки.

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