За монету номіналом 50 копійок можна одержати від 4 000 гривень до 11 000 гривень.

Деякі монети можуть принести українцям значні суми грошей через свої унікальні особливості, що високо цінуються серед колекціонерів. Так, наприклад, 50-копійкові монети можна вигідно продати. Такі дані надали експерти спеціалізованого ресурсу "Монети-ягідки".

За монету номіналом 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 гривень до 11 000 гривень. Ця монета відрізняється такими рисами:

середній зуб тризуба - він товстий;

розмір рисунку - 17,7 мм;

гроно №1 - має 4 ягоди, а п'ята ягода злилася з вінком;

гурт - гладкий.

За близько 1 500 гривень можна продати 50-копійкову монету 2001 року, оскільки тираж цієї монети був дуже малий - всього 5 000 одиниць.

"Ймовірність знайти монету в обігу мала. [Проте] На аукціонах були випадки продажу 50-копійкових монет 2001 року, знайдених в обігу", - повідомляють фахівці.

За монету 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм готові виплатити від 2 000 гривень до 4 000 гривень. Її можна впізнати за такими ознаками:

невеликим отвором в нижній частині тризуба;

проміжком у вигляді трапеції між листком та відростком;

гуртом з дрібною насічкою.

"Існує ще один різновид з трапеціями - 2АГм, у таких 50-копійкових монетах великі отвори в нижній частині тризуба. За таку монету можна отримати від 5 до 30 гривень", - додають фахівці.

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